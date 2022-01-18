"Слуги народа" в Киеве предлагают сделать бесплатным общественный транспорт в городе
Фракция "Слуга народа" в Киевсовете планирует инициировать переход на бесплатное использование общественного транспорта в столице
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко, сообщает Lb.ua .
"По нашей инициативе на сессии Киевского городского совета был принят вопрос о создании рабочей группы по вопросу стоимости проезда в общественном транспорте. Мы будем прорабатывать вопрос вообще бесплатного транспорта для киевлян", - рассказал он.
Депутат объяснил, что существует несколько моделей финансирования. Одна из них – это бесплатный транспорт.
"Мы будем настаивать на введении именно этой модели", - подчеркнул Витренко.
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