"Слуги народа" в Киеве предлагают сделать бесплатным общественный транспорт в городе

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко, сообщает Lb.ua .



"По нашей инициативе на сессии Киевского городского совета был принят вопрос о создании рабочей группы по вопросу стоимости проезда в общественном транспорте. Мы будем прорабатывать вопрос вообще бесплатного транспорта для киевлян", - рассказал он.

Депутат объяснил, что существует несколько моделей финансирования. Одна из них – это бесплатный транспорт.

"Мы будем настаивать на введении именно этой модели", - подчеркнул Витренко.