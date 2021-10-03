"Слуги народа" уже ведут переговоры с другими депутатами относительно голосования за отставку Разумкова, - Буймистр
Фракция "Слуга народа" на собрании в Трускавце собрала необходимое количество подписей для вынесения на голосование отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова и ведет переговоры с другими депутатами относительно голосования
Сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистр в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.
"Единая конкретика, которая произошла на собрании фракции" Слуга народа "в Трускавце - это сбор подписей за отставку действующего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Собрали около 160-170 подписей народных депутатов. На самом деле, многие не хотели ставить подписи. Активнее начали ставить подписи, когда собрали 150, а до этого процесс затянулся надолго ", - отметила Буймистр.
Народный депутат также отметила, если решение будет принимать исключительно фракция "Слуга народа", есть риск того, что необходимого количества голосов в Верховной Раде для отставки головы парламента Разумкова не удастся набрать.
"Сейчас уже идут плотные переговоры с другими депутатскими группами и некоторыми фракция относительно того, чтобы они добавили голосов. У нас всегда происходит такой процесс, если кто-то из депутатских групп добавляет голоса и понятно, что голоса на то или иное решение будут, то фракция "Слуга народа" тоже голосует, чтобы не быть белыми воронами ", - сообщила Людмила Буймистр.
- Во фракции партии "Слуга народа" насчитывается 244 народных депутатов.
-
Конфликт "слуг" и Разумкова существовал давно. Особенно это было заметно во рассмотрения в парламенте наиболее острых и резонансных законопроектив.
- В последнее стало политическое противостояние между ними вокруг так называемого антиолигархического закона (в экспертной среде и в оппозиции его называют - "закон о" правильных "и" неправильных "олигархах), призванного де-факто перераспределить эфир рейтинговых украинских телеканалов, а также и них медиа (сетей радиостанций, крупных информационных порталов и т.п.) под новую президентскую избирательную кампанию Владимира Зеленского.
- В четверг, 30 сентября, Дмитрий Разумов лично выдал "слугам" подписные листы для своей возможной отставке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное