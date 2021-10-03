"Слуги народа" уже ведут переговоры с другими депутатами относительно голосования за отставку Разумкова, - Буймистр

Сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистр в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

"Единая конкретика, которая произошла на собрании фракции" Слуга народа "в Трускавце - это сбор подписей за отставку действующего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Собрали около 160-170 подписей народных депутатов. На самом деле, многие не хотели ставить подписи. Активнее начали ставить подписи, когда собрали 150, а до этого процесс затянулся надолго ", - отметила Буймистр.

Народный депутат также отметила, если решение будет принимать исключительно фракция "Слуга народа", есть риск того, что необходимого количества голосов в Верховной Раде для отставки головы парламента Разумкова не удастся набрать.

"Сейчас уже идут плотные переговоры с другими депутатскими группами и некоторыми фракция относительно того, чтобы они добавили голосов. У нас всегда происходит такой процесс, если кто-то из депутатских групп добавляет голоса и понятно, что голоса на то или иное решение будут, то фракция "Слуга народа" тоже голосует, чтобы не быть белыми воронами ", - сообщила Людмила Буймистр.