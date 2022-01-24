"Слуги народа" созывают закрытое заседание представителей власти для обсуждения вопросов национальной безопасности и обороны

Об этом сообщила представитель партии "СН" Юлия Палийчук.



"Фракция политической партии "Слуга Народа" заявила, что инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, министра обороны Украины (Алексея Резникова, - ред), министра иностранных дел (Дмитрия Кулебы, - ред.) и глав парламентских фракций и групп", - отметила она.



Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00. в кабинете главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко призвал провести закрытое заседание Верховной Рады 25 января с участием президента Владимира Зеленского из-за угрозы вторжения Российской Федерации в Украину.