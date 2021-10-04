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"Слуги народа" собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, - Корниенко

4 октября, 2021 понедельник
13:19
Общество Александр Корниенко

Народные депутаты фракции "Слуга народа" собрали около 190 подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Об этом во время брифинга заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Еспресо.TV.

"Собрано 175 подписей в подписном листе. Ведь он выдается на 175 подписей, поэтому больше подписей мы там не ставили. Есть отдельное приложение. Оно не является формальным. Оно не будет сейчас рассматриваться аппаратом при верификации подписей, но там еще около 15 подписей. Там всего около 190 (подписей - ред.) ", - отметил нардеп.

  • Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
  • Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнение и назначение нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .

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Верховная Рада
Слуга народу
Дмитрий Разумков
Александр Корниенко
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