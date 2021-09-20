"Слуги народа" соберутся на заседание вечером 20 сентября

Об этом сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.



Заседание фракции начнется в 19:00.

"В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 (законопроект об олигархах, - ред.) и 5600 (бюджетный - ред.), а также кадровые вопросы, в том числе вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - отметила она.

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