"Слуги народа" соберутся на заседание вечером 20 сентября
Фракция "Слуга народа" проведет заседание вечером, 20 сентября. Рассмотрят несколько законопроектов и кадровые вопросы
Об этом сообщила спикер "СН" Юлия Палийчук.
Заседание фракции начнется в 19:00.
"В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 (законопроект об олигархах, - ред.) и 5600 (бюджетный - ред.), а также кадровые вопросы, в том числе вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - отметила она.
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