"Слуги народа" пока не инициировали отставку Разумкова, - Корниенко
Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что "слуги" пока не инициировали процедуру отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады
Об этом он заявил на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады. Она достаточно четко выписана. Я думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят такое инициировать, они это инициируют. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов ", - отметил Корниенко.
- Напомним, в некоторых СМИ несколько месяцев распространяется информация, что вскоре якобы планируется смена главы Верховной Рады.
- Также в СМИ сообщалось, что ОПУ ведет разговоры с чиновниками относительно голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым чиновникам обещают денежные вознаграждения в конвертах. Например, руководителям комитетов за агитацию за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова вроде бы пообещали премию - 100 тыс. долларов, депутатам предлагают меньше. В СМИ сообщают, что для этого даже назначили ответственного человека за сбор голосов - Давида Арахамию.
- Поэтому спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что обратится к антикоррупционным органам , чтобы проверить информацию о выделении денежных наград за голоса за отставку с должностей.
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