"Слуги народа" пока не инициировали отставку Разумкова, - Корниенко

Об этом он заявил на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады. Она достаточно четко выписана. Я думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят такое инициировать, они это инициируют. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов ", - отметил Корниенко.

Напомним, в некоторых СМИ несколько месяцев распространяется информация, что вскоре якобы планируется смена главы Верховной Рады.

Также в СМИ сообщалось, что ОПУ ведет разговоры с чиновниками относительно голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым чиновникам обещают денежные вознаграждения в конвертах. Например, руководителям комитетов за агитацию за отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова вроде бы пообещали премию - 100 тыс. долларов, депутатам предлагают меньше. В СМИ сообщают, что для этого даже назначили ответственного человека за сбор голосов - Давида Арахамию.

Поэтому спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что обратится к антикоррупционным органам , чтобы проверить информацию о выделении денежных наград за голоса за отставку с должностей. Он отметил, что неэтично обсуждать вопрос отзыва человека с должности, когда он находится на больничном. Корниенко также отметил, что, поскольку Разумкова на должность спикера выдвинула "Слуга народа", перед его возможным отзывом должен состояться разговор с представителями политической силы.