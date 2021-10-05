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"Слуги народа" не могут собрать необходимое количество голосов за отставку Разумкова, - Гончаренко

5 октября, 2021 вторник
08:45
Общество

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что "слуги народа" ведут переговоры с группами "За Будущее" и "Доверие", чтобы собрать 226 голосов за отставку председателя ВР Дмитрия Разумкова

Об этом он сообщил в Telegram .

Гончаренко отметил, что во фракции "Слуга народа" не хватает голосов самостоятельно снять Разумкова.

"Сейчас идут переговоры с группами" За Будущее "и" Доверие ". Без их голосов собрать 226 в зале" слуги "не смогут", - сообщил он.

  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
  • Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобильшости собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .
  • Пресс-секретарь "Слуги народа" заявила , что за отставку Разумкова собрали 197 подписей, а Давид Арахамия прогнозирует более 240 голосов при рассмотрении.
  • 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

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отстранение от должности
Слуга народу
Дмитрий Разумков
Европейская солидарность
Давид Арахамия
новости Украины
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