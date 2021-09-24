"Слуги народа" могут заслушать кандидатов на должности министров на заседании в Трускавце, - Кравчук

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ .

Кравчук предполагает, что на заседании фракции в Трускавце могут быть кандидаты в главы министерств, в которых планируются ротации в руководстве.

Нардеп заявила, что это заседание фракции будет совещанием "слуг народа" с президентом, представителями Офиса президента и членами Кабмина.

Кравчук говорит, что будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.

Как известно, в конце сентября "слуги народа" и президент Зеленский должны провести выездное заседание.

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