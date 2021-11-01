"Слуги Народа" избрали первого замглавы фракции
Фракция "Слуга Народа" назначила народного депутата Андрея Мотовиловца первым заместителем председателя фракции
Об этом сообщила спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук.
"Андрей Мотовиловец избран первым заместителем председателя фракции "Слуга народа", - написала Палийчук в Telegram.
Это решение было принято на заседании 1 ноября. Ранее этот пост занимал Александр Корниенко, назначенный первым вице-спикером Верховной Рады.
Мотовиловец прокомментировал свое назначение в Facebook: "Я очень хочу дать украинцам уверенность - пока у меня есть возможность на это влиять. Впереди у нас море работы. Так что будем работать хоть дважды вне очереди".
- Как сообщалось, фракция "Слуга Народа" на заседании политсилы 1 ноября рассмотрит вопросы кадровых изменений в Кабинете министров.
- Парламент избрал главу партии "Слуга Народа" Александра Корниенко первым вице-спикером.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное