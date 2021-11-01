"Слуги Народа" избрали первого замглавы фракции

Об этом сообщила спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук.



"Андрей Мотовиловец избран первым заместителем председателя фракции "Слуга народа", - написала Палийчук в Telegram.



Это решение было принято на заседании 1 ноября. Ранее этот пост занимал Александр Корниенко, назначенный первым вице-спикером Верховной Рады.



Мотовиловец прокомментировал свое назначение в Facebook: "Я очень хочу дать украинцам уверенность - пока у меня есть возможность на это влиять. Впереди у нас море работы. Так что будем работать хоть дважды вне очереди".

Как сообщалось, фракция "Слуга Народа" на заседании политсилы 1 ноября рассмотрит вопросы кадровых изменений в Кабинете министров.

Парламент избрал главу партии "Слуга Народа" Александра Корниенко первым вице-спикером.

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