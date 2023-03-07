"Слуги Народа" будут инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины
Фракция "Слуга Народа" планирует инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному войсками РФ украинскому воину после его идентификации
Об этом глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия написал в телеграмме .
"Более года государство-оккупант, Российская Федерация, ведет полномасштабную войну против Украины. Не имея возможности победить нас на поле боя, агрессор прибегает к многочисленным преступлениям против гражданского населения и военнопленных, пытаясь сломить нашу волю к борьбе. Очередным военным преступлением Российской Федерации стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли", - написал он.
Депутаты призывают мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.
"Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска", - добавил глава фракции.
- 5 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
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