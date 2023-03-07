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"Слуги Народа" будут инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины

7 мартa, 2023 вторник
08:35
Общество Давид Арахамия

Фракция "Слуга Народа" планирует инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному войсками РФ украинскому воину после его идентификации

Об этом глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия написал в телеграмме .

"Более года государство-оккупант, Российская Федерация, ведет полномасштабную войну против Украины. Не имея возможности победить нас на поле боя, агрессор прибегает к многочисленным преступлениям против гражданского населения и военнопленных, пытаясь сломить нашу волю к борьбе. Очередным военным преступлением Российской Федерации стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли", - написал он.

Депутаты призывают мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.

"Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска", - добавил глава фракции.

  • 5 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
военные силы Украины
война с Россией
Слуга народу
Давид Арахамия
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