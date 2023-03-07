Об этом глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия написал в телеграмме .

"Более года государство-оккупант, Российская Федерация, ведет полномасштабную войну против Украины. Не имея возможности победить нас на поле боя, агрессор прибегает к многочисленным преступлениям против гражданского населения и военнопленных, пытаясь сломить нашу волю к борьбе. Очередным военным преступлением Российской Федерации стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли", - написал он.

Депутаты призывают мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.

"Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска", - добавил глава фракции.