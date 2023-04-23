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OPINION

"Слуги" копируют путинские законы

23 апреля, 2023 воскресенье
08:03
Мнение

Попавший в Раду законопроект предусматривает заключение за критику власти

- Охренеть!, — вопили гости.

Пока украинские воины защищают Украину, депутаты из фракции "Слуга народа" копируют российские законы и помогают продвигать в нашей стране "русский мир".

Эти шлеперы предлагают за критику властей в соцсетях сажать в тюрьму на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества. И это не шутка.

А предложили это Мазурашу из Кузьминых. У первого помощника на взятке взяли, а второго взяли на взятке лично и он получил подозрение от НАБУ. Законотворцы очень не хотят, чтобы мы рассказывали, как они и их шелупонь кримздит бюджетные деньги и требуют взятки. Браво!

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А предложили это Мазурашу и Кузьминых. У первого помощника на взятке взяли, а второго взяли на взятке лично и он получил подозрение от НАБУ. Законотворцы очень не хотят, чтобы мы рассказывали, как они и их шелупонь кримздит бюджетные деньги и требуют взятки. Браво!

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в основном для борьбы с ботами и ботофермами в соцсетях, которые "осуществляют деструктивную информационную деятельность в ущерб национальной и госбезопасности Украины". Ага, а решать, кто именно "осуществляет деструктивную информационную деятельность", будут те, кто получил подозрение в коррупции, купили дома на Печерске или покупали яйца по 17 гривен. Мощно! Монозброд не меняется.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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