"Слуги" исключили из фракции нардепа Дмитрука
Народного депутата Артема Дмитрука решили исключить из фракции "Слуга Народа"
Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук в Telegram.
"На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала она.
Она добавила, что было принято решение инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов ВР народных депутатов, избранных от "Слуги Народа" и исключенных из фракции:
- Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
- Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.
- Напомним, 19 октября нардепа Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга Народа" .
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