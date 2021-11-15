"Слуги" исключили из фракции нардепа Дмитрука

Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук в Telegram.

"На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", – написала она.



Она добавила, что было принято решение инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов ВР народных депутатов, избранных от "Слуги Народа" и исключенных из фракции:

Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.

Напомним, 19 октября нардепа Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга Народа" .



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