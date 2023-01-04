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OPINION

"Слуги" играют в две руки

4 января, 2023 среда
14:02
Мнение

Если бы "слуги" хотели бороться с депутатами от ОПЗЖ, последние сидели бы за решеткой

Одна "борется" с ОПЗЖ, собирая никому не нужные подписи, которые не лишат их мандатов. Вторая активно пользуется их голосами, продвигая нужные ей законы и де-факто создав коалицию с бывшей ОПЗЖ.

Поэтому, когда "слуги народа", имея всю власть в стране, рассказывают, что они не могут принять какие-либо решения, потому что кто-то им что-то не подписал – это чушь.

В статье 81 Конституции четко указано 7 оснований для лишения мандата, и никакие обращения не изменят этот перечень. Но вместо того, чтобы обеспечивать эти основания, как приговоры по уголовным делам или справки о выезде депутатов на постоянное проживание за границу, власть занимается дешевой имитацией. А де-факто создала коалицию с ОПЗЖшниками и с помощью их голосов протягивает коррупционные законы.

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Если бы "слуги" хотели бороться с депутатами от ОПЗЖ, последние сидели бы за решеткой, а не на руководящих должностях в парламенте, как Шуфрич

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Если бы "слуги" хотели бороться с депутатами от ОПЗЖ, последние сидели бы за решеткой, а не на руководящих должностях в парламенте, как Шуфрич.

Безусловно, я поддерживаю не только отстранение коллаборантов из парламента, но и привлечение их к ответственности. А участвовать в дешевом спектакле, когда "слуги" неделями собирают подписи под обращением к самим себе, не собираюсь.

Чтобы внести любой вопрос на пленарное заседание, достаточно голоса представителя монобольшинства на согласительном совете.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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