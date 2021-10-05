"Слугам" в туалетах Рады раздавали деньги за поддержку закона об олигархах, - нардеп Поляков
Член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков заявил, что народные депутаты фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.Нет.
"Когда было прошлое голосования по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем" слугам "раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать - иди, рассказывай? .. При нем раздавали. Так о котором вы можете демократический парламент говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"? " - сказал Поляков.
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принят в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
- 24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
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