"Слуга" Верещук может возглавить Минреинтеграцию, - СМИ
Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук может возглавить министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников издания, решение о назначении действующего главы Минреинтеграции Алексея Резникова министром обороны уже принято окончательно.
Предполагается, что официальное заявление о кадровых изменениях будет сделано после обсуждения их на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник 1 ноября.
Ранее Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны в случае поддержки ее кандидатуры президентом и фракцией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное