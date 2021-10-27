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"Слуга" Верещук может возглавить Минреинтеграцию, - СМИ

27 октября, 2021 среда
11:30
Общество Ирина Верещук

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук может возглавить министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, решение о назначении действующего главы Минреинтеграции Алексея Резникова министром обороны уже принято окончательно.

Предполагается, что официальное заявление о кадровых изменениях будет сделано после обсуждения их на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник 1 ноября.

Ранее Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны в случае поддержки ее кандидатуры президентом и фракцией.
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Алексей Резников
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