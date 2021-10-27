"Слуга" Верещук может возглавить Минреинтеграцию, - СМИ

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники.



По данным собеседников издания, решение о назначении действующего главы Минреинтеграции Алексея Резникова министром обороны уже принято окончательно.



Предполагается, что официальное заявление о кадровых изменениях будет сделано после обсуждения их на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник 1 ноября.



Ранее Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны в случае поддержки ее кандидатуры президентом и фракцией.

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