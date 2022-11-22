"Слуга" Третьякова решила зарегистрировать торговый знак "Некачественные дети"
Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга Народа" Галина Третьякова решила зарегистрировать два торговых знака: "Некачественные дети" и "Качественные дети"
Об этом свидетельствуют данные системы "Укрпатент", передает "Главком".
Так, летом 2021 года депутат через адвоката Викторию Зажигаеву подала заявки на регистрацию знаков "Некачественные дети" и "Качественные дети". Их можно будет использовать в направлениях образования, маркетинга, сети Интернет.
Пока заявки Третьяковой опубликованы в бюллетене Укрпатента, они проходят регистрацию.
- В 2020 году Галина Третьякова заявляла, что в семьях, получающих социальную помощь, рождаются "дети очень низкого качества": "Когда даем деньги, используемые семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, получим, скажу жестко, детей очень низкого качества".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.75
Покупка 39.75Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 39.93Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное