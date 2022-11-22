Об этом свидетельствуют данные системы "Укрпатент", передает "Главком".

Так, летом 2021 года депутат через адвоката Викторию Зажигаеву подала заявки на регистрацию знаков "Некачественные дети" и "Качественные дети". Их можно будет использовать в направлениях образования, маркетинга, сети Интернет.

Пока заявки Третьяковой опубликованы в бюллетене Укрпатента, они проходят регистрацию.

В 2020 году Галина Третьякова заявляла, что в семьях, получающих социальную помощь, рождаются "дети очень низкого качества": "Когда даем деньги, используемые семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, получим, скажу жестко, детей очень низкого качества".