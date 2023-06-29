Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Слуга Путина": Орбан обвиняется в промедлении с голосованием ратификации членства Швеции в НАТО

"Слуга Путина": Орбан обвиняется в промедлении с голосованием ратификации членства Швеции в НАТО

29 июня, 2023 четверг
00:28
Мир

Орбан пока не внес на голосование в парламент рассмотрение ратификации вступления Швеции в Североатлантический Альянс, что, скорее всего, означает, что она будет отложена на осень, когда депутаты соберутся после летнего перерыва.

Об этом сообщает портал HVG.

Перед летними каникулами на следующей неделе должна пройти трехдневная сессия парламента Венгрии. По информации HVG, законодательный орган будет заседать в понедельник, вторник и пятницу и рассмотрит, в частности, закон о статусе учителей и проекте бюджета на следующий год.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что откладываемое уже год голосование наверняка будет отложено до осени", – пишет издание.

Аналогичную информацию привела и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай, которая в Facebook написала: "Орбан не хочет голосовать по членству Швеции в НАТО и на следующей неделе. Слуга Путина!"

  • В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
  • После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
  • 20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.
  • 14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

Швеция
Венгрия
НАТО
Читайте также:
28 июня, 2023 среда
Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин
28 июня, 2023 среда
Когда занимаем окопы на Запорожском направлении, словно из-под земли вылезают россияне и начинается бой, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Олександр Лукашенко
28 июня, 2023 среда
ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
29 июня
00:21
Зеленский о корректировщике удара по Краматорску: возможное наказание – включая пожизненное
00:17
Молодежный Евро-2023: определились все четвертьфинальные пары турнира
00:01
Коноплянка нашел сенсационный вариант продолжения карьеры
2023, среда
28 июня
23:51
Сборная Украины узнала соперника в четвертьфинале молодежного Евро-2023
23:43
Франция разгромила Швейцарию на молодежном Евро-2023
23:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июня
22:48
Инфографика
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
22:18
Самый дорогой конкурент Мудрика перешел из "Челси" в "Арсенал"
22:06
Бойцы бригады "Эдельвейс" сбили вражеский истребитель Су-25 из ПЗРК "Игла" и показали видео
22:03
Зеленский встретился с главным мастер-сержантом "Магуры" Маркусом: обсудили соответствие зарплат опыту службы
22:01
Эксклюзив
Лукашенко мог испугаться мятежа ЧВК Вагнера больше, чем Путин, - дипломат Ельченко
21:49
Кулеба предупредил ОБСЕ о рисках совершения РФ теракта на ЗАЭС
21:40
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Боевые дельфины оккупантов и вступление в большое контрнаступление. Колонка Сергея Згурца
21:28
Израиль, благодаря голу на 82-й минуте, победил Чехию и вышел в четвертьфинал молодежного ЧЕ
21:19
Англия победила Германию в центральном матче дня на молодежном Евро-2023
21:05
Наступление, ситуация на фронте и потребности ВСУ: Залужный пообщался с Милли
20:49
Подрыв Каховской ГЭС: журналисты установили военных РФ, контролировавших станцию
20:40
Обновлено
Золото в пулевой стрельбе и прыжках в воду: как Украина выступает на Европейских играх 28 июня
20:36
Агентство ФСБ и минирование химзавода "Титан" оккупантами: движение АТЕШ рассказало о ситуации в Армянске
20:17
Продавали автоматы, гранатометы и боеприпасы: в Киевской области задержали торговцев оружием
20:07
OPINION
Демоны-улучшители
20:00
"Безвозвратная эвакуация": Никопольская РВА опровергла фейк, который распространяют в сети
20:00
Обзор
Победные новости 490-го дня войны: ВСУ разбили три роты врага на Таврическом направлении, а Минюст начал "главную санкционную битву"
19:43
Обновлено
Подготовка к саммиту НАТО, ситуация на фронте, евроинтеграция и Формула мира: Зеленский в Киеве встретился с президентами Литвы и Польши
19:30
На оккупированной Херсонской области россияне похоронили в братскую могилу тела десятков погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, - Генштаб
19:18
"Ану оделся бегом!": Залужный отругал главного сержанта "Магуры" Маркуса
19:11
"Главная санкционная битва": Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов росолигархов
18:41
Выбран новый руководитель АРМА
18:22
Эксклюзив
Олег Дунда
Если в Красноярске появится несколькотысячное бандформирование, которое захватит власть, – Москва этому не помешает, – нардеп Дунда
18:21
OPINION
Дарина Вдовенко против суперзвезды Lobodы. Как ужиться с этими двумя мирами
18:05
Эксклюзив
Пригожин является агентом ФСБ, выполнявшим задачи по смене Путина, - политолог Фельштинский
18:00
OPINION
Российские пропагандисты добрались до школ
17:45
Прокурор, сдававший врагу позиции ВСУ в Николаевской области, получил пожизненное заключение
17:24
Производитель алкоголя Bacardi, обещавший уйти из РФ, увеличил прибыль филиала втрое, - СМИ
17:24
Обновлено
Ракетный удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 11
17:19
Украина обсудила с британской компанией дальнейшее уменьшение мировой зависимости от ядерного топлива из РФ
17:11
Уволили начальника Одесского ТЦК Борисова, у которого нашли элитное жилье в Испании
17:07
Во время работ в поле на Херсонщине на российской мине подорвался комбайн
16:53
Песков и Путин
"Армия и народ были с Путиным во время мятежа": Песков запустил новый нарратив роспропаганды
16:47
В Голой Пристани оккупанты обустраивают склады награбленного имущества и разбирают автомашины на запчасти
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV