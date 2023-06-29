Об этом сообщает портал HVG.

Перед летними каникулами на следующей неделе должна пройти трехдневная сессия парламента Венгрии. По информации HVG, законодательный орган будет заседать в понедельник, вторник и пятницу и рассмотрит, в частности, закон о статусе учителей и проекте бюджета на следующий год.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что откладываемое уже год голосование наверняка будет отложено до осени", – пишет издание.

Аналогичную информацию привела и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай, которая в Facebook написала: "Орбан не хочет голосовать по членству Швеции в НАТО и на следующей неделе. Слуга Путина!"