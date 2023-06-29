"Слуга Путина": Орбан обвиняется в промедлении с голосованием ратификации членства Швеции в НАТО
Орбан пока не внес на голосование в парламент рассмотрение ратификации вступления Швеции в Североатлантический Альянс, что, скорее всего, означает, что она будет отложена на осень, когда депутаты соберутся после летнего перерыва.
Об этом сообщает портал HVG.
Перед летними каникулами на следующей неделе должна пройти трехдневная сессия парламента Венгрии. По информации HVG, законодательный орган будет заседать в понедельник, вторник и пятницу и рассмотрит, в частности, закон о статусе учителей и проекте бюджета на следующий год.
"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что откладываемое уже год голосование наверняка будет отложено до осени", – пишет издание.
Аналогичную информацию привела и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай, которая в Facebook написала: "Орбан не хочет голосовать по членству Швеции в НАТО и на следующей неделе. Слуга Путина!"
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