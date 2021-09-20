"Слуга народа" выдвинула кандидата на довыборы в Раду на Херсонщине
Политсовет партии "Слуга народа" выдвигает действующего главу Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом в народные депутаты на 184-м избирательном округе на выборах в Верховную Раду, назначенных на 31 октября
О решении сообщила пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук y Telegram.
"На заседании Политсовета партии "Слуга народа" принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 184 округе действующего главу Херсонской ОГА Сергея Козыря", - отметила Палийчук.
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Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).
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