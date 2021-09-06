"Слуга народа" выбрала кандидата на довыборы в Раду в Черкасской области
Партия "Слуга народа" выдвинула кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.
"Партия " Слуга народа " на сегодняшнем заседании выдвинула кандидатом на довыборах народных депутатов по округу № 197 мэра Золотоноши Виталия Войцеховского", - написал он.
Нардеп добавил, что на округ №184 кандидата выберут позже.
Выборы пройдут 31 октября.
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