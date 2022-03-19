"Слуга народа" стал вторым по популярности среди сериалов у Netflix
Пока больше просмотров имеет только сериал "Выдуманная Анна"
Через несколько дней он занял второе место в рейтинге Netflix, передает Еспресо.TV .
Стриминговый сервис Netflix стал транслировать украинский сериал "Слуга народа" в США 16 марта.
"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который вдруг становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным ", – писали тогда в пресс-службе Netflix.
Отметим, Netflix купил права на показ сериала "Слуга народа" у студии "Квартал 95" в 2016 году.
- Напомним, 6 марта Netflix заявил , что уходит с рынка России и прекращает все проекты в стране.
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