"Слуга народа" не примет участия в выборах мэра Харькова
Руководство "Слуги народа" заявило, что партия не будет представлена кандидатом на выборах мэра Харькова
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова, - ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться", - сказал лидер парламентской фракции Давид Арахамия.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что представители политсилы могут пойти на выборы как самовыдвиженцы.
"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или иных советов от " Слуги народа " могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение", - пояснил он.
Корниенко добавил, что сейчас в партии не определились, кого поддержат на выборах.
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