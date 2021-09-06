"Слуга народа" не примет участия в выборах мэра Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова, - ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться", - сказал лидер парламентской фракции Давид Арахамия.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что представители политсилы могут пойти на выборы как самовыдвиженцы.

"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или иных советов от " Слуги народа " могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение", - пояснил он.

Корниенко добавил, что сейчас в партии не определились, кого поддержат на выборах.