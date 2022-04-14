"Слуга Народа" не будет голосовать за законопроект об ответственности мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись во время военного положения, - Арахамия
Фракция "Слуга Народа" назвала опасной и выступила против нормы об ответственности мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись во время военного положения за установленные 15 суток
Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия .
"Фракция политической партии "Слуга Народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения. В частности, речь идет о законопроекте 7265", - подчеркнул он.
Во фракции заявили, что в таком виде эта норма вредна и опасна для обороны страны сейчас и восстановления ее в будущем.
"Для Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", - объяснил Давид Арахамия.
По его словам, законопроект не поможет наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Для этого будут искать другие способы.
"Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - заметил председатель. фракции.
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