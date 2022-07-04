"Слуга народа" хочет монополизировать право на борьбу за Украину – расследование

Об этом пишет ZN со ссылкой на расследование швейцарского издания Blick.

Список украинских делегатов был составлен так, чтобы большинство принадлежало депутатам от правящей партии "Слуга народа". Оппозиция увидела в этом попытку отстранить ее от принятия ключевых решений.

"Партия (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.) планировала отправить в Лугано только своих депутатов. Мы узнали об этом только тогда, когда увидели список (в середине июня, когда состав делегации должен быть утвержден, – ред.)", - сказал журналистам собеседник из народных депутатов. Несколько депутатов партии власти подтвердили эту информацию на условиях анонимности.

Наконец, в состав делегации включили представителей четырех других парламентских сил. К 21 депутату от "СН" присоединились по одному от "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины". Важную роль в этом сыграла позиция Комитета по внешней политике.

Также поднимался вопрос о включении в состав делегации депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь", запрещенной в Украине.

"Партия Зеленского отправляет в Лугано в семь раз больше депутатов, чем другие политические силы. Такое соотношение вовсе не отражает состав украинского парламента", - говорится в расследовании.

Представители оппозиции считают недавний инцидент частью стратегии по ее маргинализации. Так же, как и запрет лидеру "ЕС" Петру Порошенко покидать страну. Еще одним ее элементом, по мнению оппозиционных депутатов, является телевизионная монополия власти.

"Депутаты не от правящей партии больше не представлены в главном источнике информации для общественности. Любой зритель имеет впечатление, что только президент, его команда и партия борются за Украину и хотят спасти страну", - подчеркивают собеседники Blick.

В "Слуге народа" отвечают: "Список делегации в Лугано сбалансирован, мы тесно сотрудничаем с оппозицией в это непростое время. Нас воспринимают как "команду Украины", но мы – самая большая фракция, поэтому, конечно, посылаем больше депутатов", - пояснила позицию "СН" в комментарии Blick заместитель председателя парламентского Комитета по интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева.

Оппозиционные депутаты настаивают, что их присутствие в делегации очень важно, поскольку речь идет об экономике и восстановлении Украины, и в Лугано понадобятся специалисты в этих отраслях.

"Сейчас мы должны одновременно победить россиян и спасти страну от экономического краха. Экономика должна работать, социальные системы должны работать, мы должны восстанавливать целые регионы. Если мы не сделаем эту работу быстро и хорошо, люди не вернутся, и мы потеряем большую часть населения, которая останется в других странах", – объясняет собеседница.

Представители оппозиции также возмущены тем, что из названия конференции убрали упоминание о реформах. Именно они, по мнению политиков, должны стать краеугольным камнем послевоенного восстановления и движения Украины в членстве в ЕС.

"Похоже, что программа реформ больше не играет никакой роли. И все же она нужна нам как общая нить для восстановления. Я на 100% уверен, что мы выигрываем эту войну. Меня беспокоит все, что последует после этого", - сетует политик.

Устранение оппозиции – неправильный шаг, пишет другое швейцарское издание Le Temps. СМИ отмечает, что война не должна мешать говорить о восстановлении, и участвовать в этом обсуждении должна вся Украина.

"Обсуждение возможного "плана Маршалла" для Украины может показаться неуместным в то время, когда война продолжает опустошать страну. Но это не так. Обсуждение восстановления актуально, наработка механизмов защиты выделенных средств от теневых коррупционных схем крайне необходима. И вся Украина должна взять на себя ответственность за это. Отстранив оппозицию с самого начала, Киев уже посеял семена будущих кризисов", - говорится в материале.

Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb