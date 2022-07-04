"Слуга народа" хочет монополизировать право на борьбу за Украину – расследование
Украина представила на конференции в Лугано план послевоенного обновления. Но его подготовка поставила под угрозу единство парламента, установившееся после полномасштабного российского вторжения
Об этом пишет ZN со ссылкой на расследование швейцарского издания Blick.
Список украинских делегатов был составлен так, чтобы большинство принадлежало депутатам от правящей партии "Слуга народа". Оппозиция увидела в этом попытку отстранить ее от принятия ключевых решений.
"Партия (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.) планировала отправить в Лугано только своих депутатов. Мы узнали об этом только тогда, когда увидели список (в середине июня, когда состав делегации должен быть утвержден, – ред.)", - сказал журналистам собеседник из народных депутатов. Несколько депутатов партии власти подтвердили эту информацию на условиях анонимности.
Наконец, в состав делегации включили представителей четырех других парламентских сил. К 21 депутату от "СН" присоединились по одному от "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины". Важную роль в этом сыграла позиция Комитета по внешней политике.
Также поднимался вопрос о включении в состав делегации депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь", запрещенной в Украине.
"Партия Зеленского отправляет в Лугано в семь раз больше депутатов, чем другие политические силы. Такое соотношение вовсе не отражает состав украинского парламента", - говорится в расследовании.
Представители оппозиции считают недавний инцидент частью стратегии по ее маргинализации. Так же, как и запрет лидеру "ЕС" Петру Порошенко покидать страну. Еще одним ее элементом, по мнению оппозиционных депутатов, является телевизионная монополия власти.
"Депутаты не от правящей партии больше не представлены в главном источнике информации для общественности. Любой зритель имеет впечатление, что только президент, его команда и партия борются за Украину и хотят спасти страну", - подчеркивают собеседники Blick.
В "Слуге народа" отвечают: "Список делегации в Лугано сбалансирован, мы тесно сотрудничаем с оппозицией в это непростое время. Нас воспринимают как "команду Украины", но мы – самая большая фракция, поэтому, конечно, посылаем больше депутатов", - пояснила позицию "СН" в комментарии Blick заместитель председателя парламентского Комитета по интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева.
Оппозиционные депутаты настаивают, что их присутствие в делегации очень важно, поскольку речь идет об экономике и восстановлении Украины, и в Лугано понадобятся специалисты в этих отраслях.
"Сейчас мы должны одновременно победить россиян и спасти страну от экономического краха. Экономика должна работать, социальные системы должны работать, мы должны восстанавливать целые регионы. Если мы не сделаем эту работу быстро и хорошо, люди не вернутся, и мы потеряем большую часть населения, которая останется в других странах", – объясняет собеседница.
Представители оппозиции также возмущены тем, что из названия конференции убрали упоминание о реформах. Именно они, по мнению политиков, должны стать краеугольным камнем послевоенного восстановления и движения Украины в членстве в ЕС.
"Похоже, что программа реформ больше не играет никакой роли. И все же она нужна нам как общая нить для восстановления. Я на 100% уверен, что мы выигрываем эту войну. Меня беспокоит все, что последует после этого", - сетует политик.
Устранение оппозиции – неправильный шаг, пишет другое швейцарское издание Le Temps. СМИ отмечает, что война не должна мешать говорить о восстановлении, и участвовать в этом обсуждении должна вся Украина.
"Обсуждение возможного "плана Маршалла" для Украины может показаться неуместным в то время, когда война продолжает опустошать страну. Но это не так. Обсуждение восстановления актуально, наработка механизмов защиты выделенных средств от теневых коррупционных схем крайне необходима. И вся Украина должна взять на себя ответственность за это. Отстранив оппозицию с самого начала, Киев уже посеял семена будущих кризисов", - говорится в материале.
- Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
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