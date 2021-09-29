"Слуга народа" инициировала назначение выборов мэра Кривого Рога на март 2022 года
Народные депутаты от "Слуги народа" подали постановление о назначении на 27 марта 2022 года внеочередных выборов городского главы Кривого Рога
Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского главы Криворожского района Днепропетровской области", - отметил глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.
Клочко заявил, что зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского главы в Днепропетровской области и Часовоярского городского главы в Донецкой области.
- Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа обнаружили тело криворожского городского главы Константина Павлова. Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины .
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