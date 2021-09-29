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"Слуга народа" инициировала назначение выборов мэра Кривого Рога на март 2022 года

29 сентября, 2021 среда
09:18

Народные депутаты от "Слуги народа" подали постановление о назначении на 27 марта 2022 года внеочередных выборов городского главы Кривого Рога

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского главы Криворожского района Днепропетровской области", - отметил глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко.

Клочко заявил, что зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского главы в Днепропетровской области и Часовоярского городского главы в Донецкой области.

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Слуга народу
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