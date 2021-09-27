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"Слуга народа" и "Европейская Солидарность" возглавляют рейтинг партий на выборах в Раду, - соцопрос

27 сентября, 2021 понедельник
16:28
Общество Рада

Если бы выборы в Раду прошли в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа", второе место заняла бы "Европейская Солидарность"

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Socis.

Среди определившихся, кто пойдет голосовать на выборы, 26,4% поддержат партию "Слуга народа".

В свою очередь 19,1% проголосуют за "Европейскую Солидарность".

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Исследование проводилось в период 16-21 сентября 2021 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

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Верховная Рада
Слуга народу
Европейская солидарность
новости Украины
ОПЗЖ
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