"Слуга народа" и "Европейская Солидарность" возглавляют рейтинг партий на выборах в Раду, - соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Socis.

Среди определившихся, кто пойдет голосовать на выборы, 26,4% поддержат партию "Слуга народа".

В свою очередь 19,1% проголосуют за "Европейскую Солидарность".

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Исследование проводилось в период 16-21 сентября 2021 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.





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