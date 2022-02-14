"Слуга Народа" готова разрабатывать законопроекты по ОРДЛО в рамках Минска, - Арахамия
Руководитель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, что депутаты готовы писать законопроекты, которые нужно имплементировать согласно Минским соглашениям
Об этом сообщает LB.ua.
"Это же Минский пакет, там написано, что нужно разрабатывать... Мы вообще не прочь разрабатывать все законопроекты, которые там указываются. Главное - какое содержание этих законопроектов. Мы говорим: давайте по очередности определимся. Если очередность устраивающая Украину, тогда мы будем двигаться по этому пути", - сказал Арахамия по итогам заседания фракции.
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