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"Слуга Народа" готова разрабатывать законопроекты по ОРДЛО в рамках Минска, - Арахамия

14 февраля, 2022 понедельник
22:46
война с Россией Давид Арахамия

Руководитель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, что депутаты готовы писать законопроекты, которые нужно имплементировать согласно Минским соглашениям

Об этом сообщает LB.ua.

"Это же Минский пакет, там написано, что нужно разрабатывать... Мы вообще не прочь разрабатывать все законопроекты, которые там указываются. Главное - какое содержание этих законопроектов. Мы говорим: давайте по очередности определимся. Если очередность устраивающая Украину, тогда мы будем двигаться по этому пути", - сказал Арахамия по итогам заседания фракции.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выполнение Минских соглашений – это "единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения". По его словам, Владимир Зеленский в ходе переговоров подтвердил готовность к выполнению соглашений.
  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты относительно "особого статуса" ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории

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ОРДЛО
Слуга народу
Давид Арахамия
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