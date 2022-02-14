"Слуга Народа" готова разрабатывать законопроекты по ОРДЛО в рамках Минска, - Арахамия

Об этом сообщает LB.ua.



"Это же Минский пакет, там написано, что нужно разрабатывать... Мы вообще не прочь разрабатывать все законопроекты, которые там указываются. Главное - какое содержание этих законопроектов. Мы говорим: давайте по очередности определимся. Если очередность устраивающая Украину, тогда мы будем двигаться по этому пути", - сказал Арахамия по итогам заседания фракции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выполнение Минских соглашений – это "единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения". По его словам, Владимир Зеленский в ходе переговоров подтвердил готовность к выполнению соглашений.

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