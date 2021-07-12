"Слуга народа" даст за легализацию медицинского каннабиса около 200 голосов, - Корниенко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Наша фракция будет поддерживать, не вся, понятно: есть те, кто против этого. Но думаю, что голосов 200 дадим", - сказал Корниенко после заседания согласительного совета.



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