"Слуга народа" даст за легализацию медицинского каннабиса около 200 голосов, - Корниенко
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что их фракции удастся собрать 200 голосов за законопроект о легализации медицинского каннабиса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наша фракция будет поддерживать, не вся, понятно: есть те, кто против этого. Но думаю, что голосов 200 дадим", - сказал Корниенко после заседания согласительного совета.
Читайте также: Зеленский 13 июля созывает внеочередную Раду, среди вопросов - легализация медицинского каннабиса, - Гончаренко
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное