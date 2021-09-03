"Слуга народа" 6 сентября проведет съезд: будут выбирать кандидатов на довыборы в Раду

Об этом Укринформу сообщила заместитель головы фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"Планируется съезд 6 сентября вечером. Это будет небольшой по масштабности съезд. А это съезд, собственно, для того, чтобы мы выдвинули кандидатов на выборах, которые состоятся в октябре. Это округ в Херсоне и округ в Черкасской области, чтобы наши кандидаты принимали участие в этих выборах", - рассказала она.

Кравчук добавила, что 6 сентября состоится совместное заседание политсовета и совета регионов партии.

1 сентября в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов.

Ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку Игоря Колихаева (184-й округ) был избран Херсонским городским головой, а Александра Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.