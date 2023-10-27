В ВР "слуга" Георгий Мазурашу (52 года, Черновицкая область) зарегистрировал законопроект, который позволит выезжать за границу всем мужчинам за разовую плату в 12 945 грн (около $340) и ежемесячную в дальнейшем (если остается за границей) в 1306,5 грн. ($35). И разрешить банку перечислять эту плату на спецсчет ВСУ.

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Я, если честно, не знаю, как оценивать подобную инициативу. Государственный демпинг цен на нынешние частные услуги по выезду? Признание бессилия государства в преодолении коррупции в этой сфере и попытка "почетной капитуляции"?

На фоне только свежего сообщения об эффективном сотрудничестве харьковского военкома (заработал более $1,6 млн — по делам военкомов и даже их заместителей всегда речь идет о полученных десятках миллионов грн), его заместителе и председателю ВЛК (суммы заработка пока не озвучены) со средним прайсом на справку $8000, идея вроде бы действительно достойная. Кто хочет — все равно уедет, но сейчас обогащает отдельных коррупционеров, а обогащает ВСУ.

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С другой стороны, линию фронта нам никто не сокращал. И то, что оккупант теперь частично вынужден насыпать ВСУ северокорейским мусором, никак не умаляет общие объемы артиллерийских и других атак врага. Наши бойцы нуждаются в ротации – организмы не выдерживают, даже если психика держится хорошо.

И как эту ротацию обеспечивать, как все за 350 долларов рвонут в Европу или дальше? Как смотреть в глаза жен, родителей и детей бойцов, которые на фронте уже больше года?

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То есть, я вижу здесь уже как минимум три варианта позиции:

"это недопустимо",

"это хороший выход, потому что все равно валят, а в бюджете дефицит и союзники злые на нашу коррупцию",

"нормально, но прайс увеличить до почти рыночных цен, хотя бы в десять раз, до $3500, такой яростный демпинг действительно разве стимулирует выезд вообще всех".

А что вы скажете?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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