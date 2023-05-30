На это обратило внимание движение " Честно ".

"За" проголосовали 316 нардепов , против – 1. Никто не удержался. Не голосовали 35 нардепов, отсутствовавших в сессионном зале.

Тем, кто голосовал против, был мажоритарщик из Днепра Максим Бужанский. Этим он похвастался с подписчиками Telegram.

"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8-е голосовал красной. Без меня", - написал он.

"Это не первое голосование за последнее время, когда одиозный нардеп Бужанский срывает принятие законопроекта. Ранее он на разных этапах пытался заблокировать рассмотрение важнейшего закона о деколонизации географических названий в Украине и очищение страны от последствий российской имперской политики. Почему он до сих пор остается во фракции" Слуги Народа" - это правильный вопрос, который стоит задать главе фракции Давиду Арахамии", - сказала лидер движения "Честно" Вита Думанская.

Движение направило запрос Арахамии, но ответа пока не получило.