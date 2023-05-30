"Слуга" Бужанский был единственным нардепом в Раде, голосовавшим против Дня памяти 8 мая
Член фракции "Слуги Народа" Максим Бужанский был единственным нардепом в Раде, проголосовавшим против установления 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
На это обратило внимание движение " Честно ".
"За" проголосовали 316 нардепов , против – 1. Никто не удержался. Не голосовали 35 нардепов, отсутствовавших в сессионном зале.
Тем, кто голосовал против, был мажоритарщик из Днепра Максим Бужанский. Этим он похвастался с подписчиками Telegram.
"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8-е голосовал красной. Без меня", - написал он.
"Это не первое голосование за последнее время, когда одиозный нардеп Бужанский срывает принятие законопроекта. Ранее он на разных этапах пытался заблокировать рассмотрение важнейшего закона о деколонизации географических названий в Украине и очищение страны от последствий российской имперской политики. Почему он до сих пор остается во фракции" Слуги Народа" - это правильный вопрос, который стоит задать главе фракции Давиду Арахамии", - сказала лидер движения "Честно" Вита Думанская.
Движение направило запрос Арахамии, но ответа пока не получило.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект , которым предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Рада поддержала законопроект, теперь 8 мая стало официальным выходным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 39.87Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное