"Слуга" Безугла потребовала от СБУ "что-то сделать" в отношении журналиста Бутусова, раскритиковавшего ее законопроект

Об этом Безугла написала в Facebook.

При этом Безугла обвинила журналиста в том, что он якобы публикует данные о позициях ВСУ, "расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России", а СБУ назвала "гнилой структурой".

"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже нет смысла. Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознающих патриотических специалистов, страдающих в системе. Иван Баканов, это позор", - написала Безугла.

В то же время Бутусов увязал требование Безуглой с его критикой предложенного нардепкой законопроекта, содержавшего положение о возможности расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов.

"Депутат, требовавший расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов, теперь требует от СБУ что-то сделать со мной, иначе будет требовать "перезапуск гнилой системы". Три дня назад я раскритиковал законопроект депутата комитета по обороне Марианны Безуглои, в котором она требовала предоставить право командирам расстреливать военнослужащих за неисполнение приказов в боевой обстановке.Фактически это "Ни шагу назад!" и сталинский приказ 227 в исполнении "слуги народа". В ответ депутат Безугла требует от Службы безопасности что-то сделать со мной, иначе это признак "гнилой системы" и "позор" для главы СБУ Ивана Баканова. Из-за меня Безугла требует "перезапуск" СБУ. То есть все хорошо было в СБУ, а "гнилой" Служба является, по мнению Марьяны, потому что не делает что-то со мной, журналистом ", – написал Бутусов.

Журналист назвал требование нардепки незаконным, подчеркнув, что Безугла при этом оказывает влияние на СБУ, поскольку является членом парламентского комитета по обороне, который контролирует спецслужбу.

"Депутат Безугла является соавтором законопроекта об СБУ, членом комитета по обороне, который контролирует СБУ, и таким образом, она использует служебное положение, чтобы требовать от СБУ действий против меня. Она является депутатом правящей партии Слуга народа, и прямо влияет на действия и решения СБУ "Заявление Безуглои – это незаконно. Если у "слуги народа" Безуглои есть основания для обвинений, она обязана подать заявление о преступлении в СБУ, а не требовать незаконных действий от должностных лиц, которых она контролирует", - написал Бутусов.

Журналист также заявил, что в случае, если с ним что-нибудь случится, то "заказчик уже определен".

"Конечно, Безугла совершила этот позорный пост потому что пытается избежать ответственности за свои действия и бездействие накануне вторжения, о которых я и писал все время как до войны так и сейчас. Это заявление Безуглое свидетельство, что если со мной что-нибудь случится, то заказчик уже определен", - написал Бутусов.

Кроме того, журналист призвал Безуглу разблокировать переписку с ним в мессенджере, где она упоминала главу Офиса президента Андрея Ермака, а также обратился в ОПУ с запросом, согласовал ли Офис заявление нардепки и разделяет ли ее позицию.

"Наша переписка в мессенджере госпожа Безугла заблокировала. Но в последнем сообщении Безугла написала, что "после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать". Обращаюсь к руководству Офиса президента дать объяснение, есть ли заявление Безуглы относительно меня согласовано с ОП , разделяет ли руководство партии Слуга народа обвинение своего депутата, и есть ли требования "что-то сделать" со мной в обмен на перезагрузку СБУ позицией руководства страны. Возможно, что слова Безуглой об Ермаке - это провокация и дезинформация, нужно разобраться. , в случае чего Также прошу журналистов обратиться к госпоже Безуглое с просьбой разблокировать переписку в мессенджере и показать последнее уведомление, которое она мне направила, в котором упоминает о своих совместных планах с господином Ермаком. должна знать.Жду ответа Банковой и СБУ, в деятельность которой открыто вмешивается и отдает незаконные указания народный депутат", – написал Бутусов.

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