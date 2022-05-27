English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество "Слуга" Безугла потребовала от СБУ "что-то сделать" в отношении журналиста Бутусова, раскритиковавшего ее законопроект

"Слуга" Безугла потребовала от СБУ "что-то сделать" в отношении журналиста Бутусова, раскритиковавшего ее законопроект

27 мая, 2022 пятница
14:07
Общество Марьяна Безуглая

Нардепка от "Слуги Народа" Марьяна Безугла потребовала "перезагрузки" СБУ в случае, если ведомство ничего не сделает в отношении журналиста Юрия Бутусова

Об этом Безугла написала в Facebook.

При этом Безугла обвинила журналиста в том, что он якобы публикует данные о позициях ВСУ, "расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России", а СБУ назвала "гнилой структурой".

"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже нет смысла. Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознающих патриотических специалистов, страдающих в системе. Иван Баканов, это позор", - написала Безугла.

В то же время Бутусов увязал требование Безуглой с его критикой предложенного нардепкой законопроекта, содержавшего положение о возможности расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов.

"Депутат, требовавший расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов, теперь требует от СБУ что-то сделать со мной, иначе будет требовать "перезапуск гнилой системы". Три дня назад я раскритиковал законопроект депутата комитета по обороне Марианны Безуглои, в котором она требовала предоставить право командирам расстреливать военнослужащих за неисполнение приказов в боевой обстановке.Фактически это "Ни шагу назад!" и сталинский приказ 227 в исполнении "слуги народа". В ответ депутат Безугла требует от Службы безопасности что-то сделать со мной, иначе это признак "гнилой системы" и "позор" для главы СБУ Ивана Баканова. Из-за меня Безугла требует "перезапуск" СБУ. То есть все хорошо было в СБУ, а "гнилой" Служба является, по мнению Марьяны, потому что не делает что-то со мной, журналистом ", – написал Бутусов.

Журналист назвал требование нардепки незаконным, подчеркнув, что Безугла при этом оказывает влияние на СБУ, поскольку является членом парламентского комитета по обороне, который контролирует спецслужбу.

"Депутат Безугла является соавтором законопроекта об СБУ, членом комитета по обороне, который контролирует СБУ, и таким образом, она использует служебное положение, чтобы требовать от СБУ действий против меня. Она является депутатом правящей партии Слуга народа, и прямо влияет на действия и решения СБУ "Заявление Безуглои – это незаконно. Если у "слуги народа" Безуглои есть основания для обвинений, она обязана подать заявление о преступлении в СБУ, а не требовать незаконных действий от должностных лиц, которых она контролирует", - написал Бутусов.

Журналист также заявил, что в случае, если с ним что-нибудь случится, то "заказчик уже определен".

"Конечно, Безугла совершила этот позорный пост потому что пытается избежать ответственности за свои действия и бездействие накануне вторжения, о которых я и писал все время как до войны так и сейчас. Это заявление Безуглое свидетельство, что если со мной что-нибудь случится, то заказчик уже определен", - написал Бутусов.

Кроме того, журналист призвал Безуглу разблокировать переписку с ним в мессенджере, где она упоминала главу Офиса президента Андрея Ермака, а также обратился в ОПУ с запросом, согласовал ли Офис заявление нардепки и разделяет ли ее позицию.

"Наша переписка в мессенджере госпожа Безугла заблокировала. Но в последнем сообщении Безугла написала, что "после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать". Обращаюсь к руководству Офиса президента дать объяснение, есть ли заявление Безуглы относительно меня согласовано с ОП , разделяет ли руководство партии Слуга народа обвинение своего депутата, и есть ли требования "что-то сделать" со мной в обмен на перезагрузку СБУ позицией руководства страны. Возможно, что слова Безуглой об Ермаке - это провокация и дезинформация, нужно разобраться. , в случае чего Также прошу журналистов обратиться к госпоже Безуглое с просьбой разблокировать переписку в мессенджере и показать последнее уведомление, которое она мне направила, в котором упоминает о своих совместных планах с господином Ермаком. должна знать.Жду ответа Банковой и СБУ, в деятельность которой открыто вмешивается и отдает незаконные указания народный депутат", – написал Бутусов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
СБУ
Читайте также:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
25 мая, 2022 среда
Китай подтолкнул Путина начать войну против Украины, - Пионтковский
26 мая, 2022 четверг
В Хмельницкой области раздались взрывы
обстріл ракетний удар
27 мая, 2022 пятница
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения, спасатели ищут людей под завалами
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.8
    Покупка 34.8
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.68
    Продажа 38.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
14:43
РФ не сможет ремонтировать грузовые самолеты Антонова ни в одной стране: СБУ разоблачила "прокладку", созданную оккупантами для обхода санкций
14:36
Кабинет министров
Правительство создало комиссию по аудиту ущерба от нападения РФ, ее возглавили Верещук, Чернышев и Кубраков
14:33
Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны
14:23
Укрзализныця будет закупать нефтепродукты для государства, - Шмигаль
14:19
Эксклюзив
Блогер Золкин после общения с 200 пленными россиянами: "Не думал, что могут быть такие тупые люди"
14:11
В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца лета
14:05
Генсек НАТО назвал условия вступления Швеции и Финляндии в Альянс
13:55
Получили новую серьезную "птичку" и пикап, будем давать чертей врагам, - артиллерист Валерий Прозапас
13:55
Укрзализныця назначает ночной поезд Киев - Перемышль с 11 июня
13:50
Глава МИД Северной Македонии Османи посетил Ирпень
13:50
На фото флаг Украины в Дании
Более 200 украинских беженцев нашли работу в Дании
13:46
Экскаватор
Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела экскаватор для поселка Макаров
13:44
Борис Джонсон
Джонсон призывает прислать Украине больше наступательного вооружения, - Bloomberg
13:42
Эксклюзив
Страны, которые хотели реальной безопасности, использовали время геополитической слабости РФ для того, чтобы стать членами НАТО, - Портников
13:35
ВООЗ
ВОЗ осудила агрессию РФ в Украине
13:34
харьков метро
Метро Харькова полностью возобновило работу в режиме перевозок
13:31
Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии на Днепропетровщине, погибли около 10 человек, - Корбан
13:24
Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии
13:11
Андрей Мельник
Украинцы планировали услышать, как правительство Германии поможет выиграть войну, - посол Мельник о выступлении Шольца в Давосе
13:11
уголь корабль
Государства "Большой семерки" договорились поэтапно отказаться от угля
13:08
Netflix
Netflix начал блокировать пользователей из России
12:44
Пытал гражданских на Черниговщине: оккупанту объявили подозрение
12:43
В России несколько депутатов Приморского края потребовали от Путина вывести войска из Украины
12:29
Вместо того чтобы стереть независимость Украины, Путин ее укрепил, - госсекретарь США Блинкен
12:23
На Донетчине и Луганщине оккупанты за сутки убили 13 человек, еще 15 ранили
12:03
В Мариуполе оккупанты раздают газеты с пропагандой о якобы взятии ими города без разрушений
11:58
Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС, но при предоставлении статуса кандидата в случае согласия Еврокомиссии, - Euractiv
11:54
Эксклюзив
Захватчики обстреляли жилые дома Покровска из "искандеров", есть пострадавшие, - заммэра Идрисова
11:38
В Северодонецке оккупанты захватили отель: ВСУ уничтожили двух российских командиров
11:31
В Польше за сотрудничество с КГБ Беларуси будут судить бывшего силовика
11:12
доллар
Белый дом ожидает минимального влияния дефолта России на американскую и мировую экономику
11:08
Эксклюзив
Россияне во время обменов пленными больше заинтересованы в своих срочниках, – советник министра внутренних дел Смирнов
10:55
В Мариуполе из-под завалов бывшего завода извлечены 70 погибших: их будут хоронить в братских могилах
10:45
США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей, - Bloomberg
10:35
В Донецкой области оккупанты обстреляли водопровод: без воды остались 11 населенных пунктов
10:25
Эксклюзив
На юге враг отправляет разведывательные группы переодетые в форму ВСУ, - пресс-офицер Сил обороны Гуменюк
10:10
В Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб подросток
10:05
Петр Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и саммите Европейской народной партии
10:03
Альтернатива Евросоюзу: Джонсон предложил Зеленскому создать новый альянс
09:54
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены дома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV