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Главная война с Россией "Случайно пропадают оккупанты": Гайдай рассказал о движении сопротивления на Луганщине

"Случайно пропадают оккупанты": Гайдай рассказал о движении сопротивления на Луганщине

18 августа, 2022 четверг
14:55
война с Россией

На временно оккупированной Луганщине работает сопротивление, в результате его деятельности на оккупированной территории распространяются антироссийские листовки, а у россиян постоянно возникают проблемы с логистикой

Об этом сообщил Media Center Ukraine в телеграме.

Как говорится в сообщении, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Луганской области действует движение сопротивления против российских оккупантов.

"На оккупированной Луганщине работает движение сопротивления, в результате его деятельности, на оккупированной территории распространяются антироссийские листовки, постоянно у россиян возникают проблемы с логистикой... Например, сами по себе якобы загораются шкафы, распределяющие движение поездов. Также случайно пропадают оккупанты. Движение сопротивления действует глубоко в тылу, Луганщина борется против оккупанта", - сказал Гайдай.

По словам главы области, мощные удары, нанесенные ВСУ по складам и командным пунктам российских захватчиков, значительно затормозили наступление оккупантов.

"Ситуация в Луганской области сложная, почти вся территория оккупирована, бои продолжаются на окраине области. Пока россияне готовят резервы, потому что будут пытаться додавить ВСУ, чтобы выйти на административные границы области. На той территории, где проходили активные боевые действия, ужасная ситуация со всей критической инфраструктурой – ни света, ни воды, ни газа", - говорится в сообщении.

  • В результате взрыва в оккупированном Лисичанске 16 августа погибли около 100 российских военных.
  • Во временно оккупированном Мелитополе силы сопротивления повредили штаб "Единой России", объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму.

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Украина
Луганщина
оккупированные территории
Сергей Гайдай
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