Сложный период может длиться и 3 месяца, но перелом войны уже наступил, - Данилов
Предугадать время завершения войны сложно, а победа не наступит быстро, однако перелом в войне уже пройден
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире " Радио Свобода ".
"К сожалению, сегодня сказать точную дату, что это (победа – ред.) будет завтра или послезавтра, я не могу. Впереди еще сложная, тяжелая работа на фронте, на большом расстоянии фронта – более двух тысяч километров. Есть понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. Это тяжелая работа.И если кто-то говорит, что это можно сделать через неделю, за две – я не столь оптимистичен. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы", – сказал он.
Данилов подчеркнул, что перелом в войне уже пройден.
"Да, будет сложно, нам нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем… Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам нужно пройти этот сложный путь", – заявил секретарь СНБО.
- Ранее Данилов заявил, что в течение 2023 года противник попытается прорвать фронт и оцепить защитников Украины, а также не откажется от попытки взять украинскую столицу.
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