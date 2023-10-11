Сложности правописания: ЦПД разоблачил очередной фейк РФ об "украинском" оружии ХАМАСа
Вражеские ресурсы продолжают продвигать фейк, что террористы ХАМАС воюют украинским оружием
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Теперь пропагандистские телеграм-каналы распространяют видеоролик, на котором боевики ХАМАСа показывают, как прорвали заграждение на границе с Израилем с помощью прибывшего из Украины американского оружия.
В ЦПД объясняют, что на самом деле это фейк. На кадрах видно название на ящиках – Bangalor и на трубках со взрывчаткой желтой краской на английском написано Torped Bangalor. Однако заряд взрывчатого вещества в трубе для преодоления преград всегда назывался Torpedo Bangalore.
Также нет никаких доказательств на других образцах вооружения, где torpedo писалось бы torped. На трубах со взрывчаткой также присутствует дата изготовления, в то время как на настоящих Torpedo Bangalore пишется только номер партии, в котором может быть зашифрована дата изготовления.
- 9 октября стало известно, что россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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