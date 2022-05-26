Сложность противостояния бойцов на Азовстали была больше, чем в Донецком аэропорту, - киборг Мисюра

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Бои за Донецкий аэропорт и бои за Мариуполь, в том числе за Азовсталь, между собой имеют некоторые разногласия и некоторые моменты. Во-первых, обратим внимание на территориальный фактор. Донецкий аэропорт хоть и был в осаде, но он не был в полной блокаде Аэропорт выигрывал территориально из-за того, что по так называемой линии жизни, по взлетно-посадочной полосе была возможность поставить пополнение личного состава и эвакуировать раненых. Территориально Донецкий аэропорт проигрывал потому, что был меньше по территории и укрытия были значительно слабее укрытий в Азовстали", - отметил защитник Донецкого аэропорта.



Также Федор Мисюра добавил, что еще один минус аэропорта заключался в том, что в подвалах были чеченские наемники.



Кроме того, аэропорт простоял дольше, потому что там не было такой мощности обстрелов. на Азовстали, я думаю, была больше, чем в Донецком аэропорту", - отметил старший сержант ВСУ.



Киборг подчеркнул, что защитники Мариуполя, Донецкого аэропорта или в любой точке боевых действий Украины – это герои от рождения, которые вписываются не только в историю Украины, но и в мировую как пример мужества и несокрушимости.

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