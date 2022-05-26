Сложность противостояния бойцов на Азовстали была больше, чем в Донецком аэропорту, - киборг Мисюра
Федор Мисюра, старший сержант Вооруженных сил Украины, защитник Донецкого аэропорта считает, что во время обороны Донецкого аэропорта и Азовстали велись разные методы войны, также территориальные условия объектов имели свои особенности для сопротивления врагу
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Бои за Донецкий аэропорт и бои за Мариуполь, в том числе за Азовсталь, между собой имеют некоторые разногласия и некоторые моменты. Во-первых, обратим внимание на территориальный фактор. Донецкий аэропорт хоть и был в осаде, но он не был в полной блокаде Аэропорт выигрывал территориально из-за того, что по так называемой линии жизни, по взлетно-посадочной полосе была возможность поставить пополнение личного состава и эвакуировать раненых. Территориально Донецкий аэропорт проигрывал потому, что был меньше по территории и укрытия были значительно слабее укрытий в Азовстали", - отметил защитник Донецкого аэропорта.
Также Федор Мисюра добавил, что еще один минус аэропорта заключался в том, что в подвалах были чеченские наемники.
Кроме того, аэропорт простоял дольше, потому что там не было такой мощности обстрелов. на Азовстали, я думаю, была больше, чем в Донецком аэропорту", - отметил старший сержант ВСУ.
Киборг подчеркнул, что защитники Мариуполя, Донецкого аэропорта или в любой точке боевых действий Украины – это герои от рождения, которые вписываются не только в историю Украины, но и в мировую как пример мужества и несокрушимости.
- 4 марта оккупанты оцепили Мариуполь
- 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал , что российская армия установила контроль над Мариуполем.
- 9 мая кафиры возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области.
- 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
- Впоследствии жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитники Азовстали удерживаются в плену в удовлетворительных условиях.
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