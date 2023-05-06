Потому что жить "внутри процесса" это гарантированно не знать, что будет дальше.

Поэтому так популярны всегда были эсхатологические концепции и пророчества о "последних временах". Не так приятно думать, что ты живешь в конце времени, но это хоть какая-то ясность. Либо о перерождении и циклах Космоса в других, либо о сложном поиске вечного порядка.

Или о наступлении земного рая – секрет успеха марксизма вот об этом. Или концепции о "конце истории", которую Арнольд Тойнби высмеял еще в 1946 году. За 47 лет до того, как Фрэнсис Фукуяма объявил очередной "конец истории". Приятно думать, что после тебя или просто при твоей жизни наступит "золотой век". Но так не происходит.

Я мог бы еще долго продолжать, но даже осознание недолговечности своей жизни не избавляет нас от желания думать, что знакомый нам мир либо сохранится, либо будет развиваться по понятным нам тенденциям, либо – если уж все плохо – раз и навсегда накроется медным тазом. К примеру, в результате ядерной войны.

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Даже осознание недолговечности своей жизни не избавляет нас от желания думать, что знакомый нам мир либо сохранится, либо будет развиваться по понятным нам тенденциям, либо – если уж все плохо – раз и навсегда накроется медным тазом. Например, в результате ядерной войны

Но на самом деле наша жизнь – внутри процесса. Всегда. И некая третья династия Ура была внутри процесса. И Цезарь жил внутри истории. И Средневековье (термин, который даже на наших землях применять довольно сложно с точки зрения корректности). И через 10 тысяч лет человечество будет внутри процесса. Тяжелое осознание прошлого, тяжелое непонимание будущего.

Мы не застрахованы от новых "темных времен". Как выяснилось, для многих неожиданно – не застрахованы от глобальных эпидемий. Не застрахованы от глобальных конфликтов, разрушающих логистические цепочки, отвергающие человечество на годы (а может и десятилетия) назад. Мы не знаем (и — надеюсь — не будем проверять), можем ли мы воспроизвести комплекс мер, чтобы повторить "катастрофу бронзового века".

Мы не застрахованы от новых "темных времен". Как выяснилось, для многих неожиданно – не застрахованы от глобальных эпидемий. Не застрахованы от глобальных конфликтов, разрушающих логистические цепочки, отвергающие человечество на годы (а может и десятилетия) назад

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Вот я не думаю, что некий Аменхотеп Третий, который во время первой в истории глобализации (в рамках известного тогда египтянам мира) обменивался подарками с царями от Греции до Пунта и от Элама до современной Ливии (а может и дальше) мог подумать, что через каких-то 300 лет практически все его соседние царства умрут и даже потеряют письменность, которую до этого использовали веками.

Или не думали племена на Аравийском полуострове, что их два эксклюзивно могущественных соседа так друг друга взаимно аннигилируют (а чума прибавит сверху), что им достаточно будет немного подтолкнуть, и получится создать мировое государство с новой мировой религией.

О циклах роста и падения популяции людей тоже самое. Как в тёплые времена "римского оптимума" население росло. А потом падало на десятки процентов. А потом снова росло. И снова падало. И это за эру наблюдаемой нами истории.

Все течет, все меняется. Ни одно государство, которое существовало даже 2 тысячи лет назад, не дожило до наших дней. Даже если на примерно (приблизительно) той же территории существует что-то с таким же или похожим названием. Это часто не просто другая государственная система (это понятно, думаю), часто там вообще связей с такими далекими предшественниками не очень много

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О народах и этносах, о государствах и цивилизации молчать? Да нет. Все течет, все меняется. Ни одно государство, которое существовало даже 2 тысячи лет назад, не дожило до наших дней. Даже если на примерно (приблизительно) той же территории существует что-то с таким же или похожим названием. Это часто не просто другая государственная система (это, разумеется, думаю), часто там вообще связей с такими далекими предшественниками не очень много. Даже современные греки это очень условно греки, населявшие Византийскую империю и еще в меньшей степени греки, населявшие Элладу 2500 лет назад.

С нами современными – все точно так. Мы живем внутри истории с неизвестной перспективой. И у наших детей и внуков ясных перспектив тоже нет. Я не об Украине. Я обо всех людях.

Но – с другой стороны – двигаться надо, потому что варианту "не двигаться" не подвезли. В конце концов, в каждом из нас кровь людей, когда-то вышедших из Африки в поисках пищи. Тех, кто лепил первые глиняные горшки на Балканах, "плодородном полумесяце" или в Анатолии. И даже пережили "великое переселение народов". Мы уже не будем о том, что у каждого из нас есть предок, который период "шейки бутылки" прошел. А это вообще нифига не шутки.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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