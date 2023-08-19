"Сложная политическая осень": будут ли Украину принуждать к переговорам?

Как будет развиваться ситуация и что будет на нее влиять, Еспресо пытается выяснить с помощью экспертов

Предпосылки

Фото: МИД

12 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что впереди украинцев ждет трудная осень. Причина – призывы сесть за стол переговоров с РФ и об этом, по словам главного украинского дипломата, осеньюбудут раздаваться голоса из разных стран.

Это не первое похожее заявление от украинских чиновников. Так, в мае секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас в мире запущена масштабная кампания, по которой Украину пытаются усадить за стол переговоров на условиях России.

"Сейчас очень много предложений из разных стран на этот счет", – говорил он тогда.

Правда уже 15 августа Алексей Данилов опровергал сообщение о том, что Запад якобы пытается склонить Киев к переговорам.

"Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они есть только в интернете. Я не знаю, возможно, это работа российской армии троллей, но партнеры не ставили каких-либо требований вести переговоры", – заявил он в интервью итальянской газете "La Repubblica".

Однако заявления о том, что Украина должна провести переговоры на условиях России, делают не только российские тролли. О принуждении Украины к миру в западной печати появился ряд публикаций. В частности, издание "Politico" пишет, что Вашингтон рассматривает сценарий заморозки войны в Украине по корейскому образцу. Если Украина не сможет выгнать захватчиков со своей территории – замороженный конфликт может стать политически приемлемым для США и других стран-партнеров Украины долгосрочным результатом, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

Заявления представителей НАТО

Подлили масла в огонь и заявления руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Йенсена во время публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль 15 августа. Из них СМИ сделали выводы о том, что НАТО предлагает Украине членство в обмен на территориальные уступки России. На самом деле, как отметил нардеп Николай Княжицкий, Енссен лишь констатировал, что даже если Украине придется отказаться от части своих территорий, Украина все равно должна стать членом НАТО. Позже и сам Енссен заявил, что его неправильно поняли и речь шла только о более широких "дискуссиях по поводу возможных будущих сценариев в Украине".

Но пришлось прояснять ситуацию и НАТО, и Вашингтону. Уже 17 августа представитель Белого дома Джон Кирби отрицал, что США ведут переговоры по принятию Украины в НАТО в обмен на окончание войны или что Украину могут принять в Альянс в пределах подконтрольных правительству территорий.

"В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине. Они достигают прогресса каждый день, и мы будем продолжать их поддерживать", - подчеркнул в своем заявлении Кирби.

Вместе с тем, экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс советует осторожно относиться к таким заявлениям из канцелярии НАТО.

"Представители канцелярии НАТО не имеют права обнародовать свои личные мнения, они могут пересказывать только то, о чем договорились в Альянсе, где есть общее мнение и общее понимание. Таковы правила и даже генеральный секретарь тоже не может что-то от себя добавлять к тому, о чем договорились коллективно. Позиция НАТО была высказана в декларации глав государств во время саммита в Вильнюсе, - объясняет литовский дипломат. - Торговать чужой территорией неправильно политически и морально. Только Украина может решать, когда ей договариваться, вообще это делать и никто не может ее заставлять или даже подсказывать что-нибудь в этом вопросе".

Однако, по мнению дипломата Павла Климкина, дыма без огня не бывает. И к таким дискуссиям Украина должна быть готова, ведь они могут продолжаться в разном виде.

"Эти слова свидетельствуют, что наши союзники допускают патовую ситуацию на поле боя, временную или более длительную – и соответственно ведут дискуссию, что это будет означать в смысле моделей безопасности. Конечно, нам такие дискуссии эмоционально очень не нравятся, но мы должны уважать наших союзников и понять их логику, ведь других союзников у нас нет, и нам они в борьбе за Украину критически нужны", – говорит Климкин.

Вероятное усиление давления на Украину

По мнению дипломата Владимира Огрызко, давление на Украину действительно может усиливаться.

"Но я всегда был сторонником подхода, что нападение – это лучшая защита. Думаю, что нам не нужно ждать, пока на нас будут нападать в таком смысле другие. А должны делать это сами. Как: мы знаем кто ведет такую линию и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и в некоторых других странах. Так что нам мешает предупреждать такие потенциальные акты дипломатической агрессии своими действиями", - подчеркивает дипломат.

За время, пока продолжается полномасштабное российское вторжение, Украине уже известна и группа политиков на Западе, которые проводят линию примирения с Москвой и могут продвигать тему переговоров. Поэтому тут, по его мнению, следует работать на опережение их возможных действий.

"Надо просто искать подтверждение тому, что они ведут за нашей спиной сепаратные переговоры с Москвой. И давать это на публику, пусть потом оправдываются. И не только перед журналистами, но и, скажем, в своем родном Конгрессе. Я думаю, что такой подход гораздо эффективнее, чем ждать пока нам скажут: "Ну вот видите, контрнаступление идет медленнее, чем мы ожидали. Поэтому не нужно вам давать оружие, вы садитесь за стол переговоров". Думаю, нужно играть на опережение и у нас для этого есть все необходимые возможности", – объясняет Владимир Огрызко.

Влияние контрнаступления ВСУ на политическую линию Запада

Здесь стоит упомянуть публикацию "Financial Times", в которой издание писало, что многое будет зависеть от результатов украинского контрнаступления этим летом. Если он окажется неудачным или просто не принесет больших успехов, Украину и ее партнеров остальной мир будет принуждать к перемирию с РФ на условиях статус-кво.

"Это как раз тот самый случай, когда через средства массовой информации сливается та или иная нужна новость, которую потом начинают обсасывать, обсуждать и создавать определенный фон. Но здесь можно четко и ясно сказать, что от успехов наших Вооруженных сил действительно зависит очень многое. И если удастся проломить эту многослойную систему обороны на юге, сделать коридор к Азовому морю, и сделать Крым действительно островом, перебив все цепочки снабжения, тогда ситуация кардинальным образом изменится", – отмечает Владимир Огрызко.

Вместе с тем дипломат акцентирует внимание на том, что Запад также оказывает активное влияние на успех контрнаступления. Здесь речь идет об оружии, которое крайне необходимо украинским воинам для продвижения.

"Здесь получается заколдованный круг. С одной стороны они сдерживают предоставление нам необходимого оружия, а затем результат, который мы имеем в медленном темпе, используют для того, чтобы говорить, что видите ли, ничего не срабатывает, поэтому нужно садиться за стол переговоров, – говорит Владимир Огрызко и добавляет: – Этот заколдованный круг надо ломать, нужно объяснять в первую очередь общественности, которая слава Богу, на нашей стороне, что это ошибочный путь, что это путь мышления позапрошлого века – будто с Россией можно о чем-то договориться".

Фото: GeneralStaff.ua

Как отмечает дипломат, более длительное контрнаступление потребует от Украины этой осенью увеличивать свои усилия и на политическом уровне, и на дипломатическом для того, чтобы получать необходимое вооружение, в том числе получать его быстрее.

"В конце концов мы получаем все то, что нам необходимо, но с отсрочкой в несколько месяцев, что является безусловно огромным цинизмом со стороны наших некоторых западных партнеров. Мы же видим эти игры в футбол: мы дадим, но пусть сначала дадут другие, подождем пока то, но сделаем когда будет это. К сожалению, это отражение той же тенденции, о которой мы говорили, что некоторые на западе живут по формуле - Киев должен победить, но Москва не должна проиграть", - констатирует Владимир Огрызко.

Он убежден, что это то, с чем нужно активно бороться, чтобы все поняли, что любые попытки говорить или договариваться с Москвой – это абсурд и политическая близорукость.