Сложная игра Эрдогана
Эрдоган очень вовремя заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и вернул "азовцев" Украине
Это тот самый Эрдоган, который был против вступления в Альянс Швеции и Финляндии… И это тот самый Эрдоган, до сих пор сохраняющий торговлю с Москвой, несмотря на западные санкции.
Это потому, что в отличие от Швеции и Финляндии Анкара кровно заинтересована в усилении Украины… Ведь в Крыму, в Украине, близки Турции крымские татары, и вовсе нет курдских сепаратистов, которые искали себе убежища в Швеции и Финляндии.
Но самое главное, что Турция была и является давним конкурентом России. И она, как и Украина заинтересована в тотальном ослаблении России, что намного легче сделать с помощью НАТО.
Читайте также: Африканский "мирный план" бесперспективен
Ну, а в качестве компенсации Путину Эрдоган объявил, что не прочь с ним пообщаться, когда тот прилетит в Турцию. То есть Украину – в НАТО, азовцев – домой, а Путина – на ковер в Эрдоган. Такой вот "равноценный обмен" предлагает Эрдоган российскому "любителю многоходовочек".
Об авторе. Сергей Таран, политолог
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное