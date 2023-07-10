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OPINION

Сложная игра Эрдогана

Сергей Таран
10 июля, 2023 понедельник
08:04
Мнение

Эрдоган очень вовремя заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и вернул "азовцев" Украине

Это тот самый Эрдоган, который был против вступления в Альянс Швеции и Финляндии… И это тот самый Эрдоган, до сих пор сохраняющий торговлю с Москвой, несмотря на западные санкции.

Это потому, что в отличие от Швеции и Финляндии Анкара кровно заинтересована в усилении Украины… Ведь в Крыму, в Украине, близки Турции крымские татары, и вовсе нет курдских сепаратистов, которые искали себе убежища в Швеции и Финляндии.

Но самое главное, что Турция была и является давним конкурентом России. И она, как и Украина заинтересована в тотальном ослаблении России, что намного легче сделать с помощью НАТО.

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Ну, а в качестве компенсации Путину Эрдоган объявил, что не прочь с ним пообщаться, когда тот прилетит в Турцию. То есть Украину – в НАТО, азовцев – домой, а Путина – на ковер в Эрдоган. Такой вот "равноценный обмен" предлагает Эрдоган российскому "любителю многоходовочек".

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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