Сложение мандата и 6 млн грн на ВСУ: нардеп-"слуга" Трухин признал вину в предложении взятки полицейскому после ДТП
Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин заключил соглашение с прокурорами и признал себя виновным в деле о взятке полицейскому после ДТП
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .
22 февраля Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и народным депутатом Украины (IX созыв).
"Согласно соглашению суд признал нардепа виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП, то есть в совершении преступления", - сообщают в прокуратуре.
Суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного статьей, а именно 68 тысяч гривен.
Внесенный нардепом залог – 49 620 грн перечислят на нужды Вооруженных Сил Украины.
Также Трухин в течение месяца должен пожертвовать 6 млн гривен на "Армии дронов".
"Согласно ст. 81 Конституции Украины народный депутат Украины досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него", - добавили в САП.
Напомним, что 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- 1 февраля 2022 года журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга Народа". Вопрос об исключении из фракции был инициирован 21 февраля, но так и не был рассмотрен.
- 30 января Трухин не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о взятке, которую он пытался дать полицейскому после ДТП.
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