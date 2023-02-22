Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

22 февраля Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и народным депутатом Украины (IX созыв).

"Согласно соглашению суд признал нардепа виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП, то есть в совершении преступления", - сообщают в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного статьей, а именно 68 тысяч гривен.

Внесенный нардепом залог – 49 620 грн перечислят на нужды Вооруженных Сил Украины.

Также Трухин в течение месяца должен пожертвовать 6 млн гривен на "Армии дронов".

"Согласно ст. 81 Конституции Украины народный депутат Украины досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него", - добавили в САП.

Напомним, что 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.