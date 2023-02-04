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OPINION

Слово как оружие

4 февраля, 2023 суббота
20:08
Мнение

Каких украинских книг россияне боятся больше всего?

О том, что и слово может быть оружием, известно давно. И я даже не столько о информационной войне, хотя, как же без нее, как о важности слова, которое не только помогает в войне на поле боя, но и само по себе является ценностью, за которую стоит воевать. Слово произнесено и слово писано, то есть набрано определенным шрифтом и растиражировано под твердым или мягким переплетом.

Впрочем, о силе слова знаем не только мы, но и наши враги. В этой связи привлек внимание недавно обнародованный в соцсетях список "экстремистской" литературы, рекомендованный к изъятию из библиотек на временно оккупированных россиянами украинских территориях. На этот список можно было бы и не обращать внимания, как и на другие предписания и распоряжения оккупантов, но все же он интересный лакмус, кого российские спецслужбы, а что за ним торчат их уши, думаю, ни у кого нет сомнения, считают для себя "экстремистами". Так каких украинских книг они боятся больше всего?

На этот список можно было бы и не обращать внимания, как и на другие предписания и распоряжения оккупантов, но все же он интересный лакмус, кого российские спецслужбы, а что за ним торчат их уши, думаю, ни у кого нет сомнения, считают для себя "экстремистами"

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Из этого списка следует, что на первом месте исторические тексты. Оно и не удивительно, потому что заберешь у народа память и делай с ним, что хочешь. А еще для них ужаснее, когда в одном лице историк и публицист. Поэтому, как следствие, среди нежелательных для оккупантов произведения Владимира Вятровича, Ярослава Грицака, Вахтанга Кипиани, Александра Палия, Сергея Плохия, Даниила Яневского и других. Среди рекомендованных к изъятию также сборника публицистики Юрия Андруховича "Здесь умер Фантомас", Оксаны Забужко "И снова я влезаю в танк" и Виталия Портникова "Колокола Майдана". Собственно, издания на историческую тематику, эссе и очерки о давних и не очень исторических событиях, таких как Майдан, темы УПА и украинско-российских войн как 1918-1921 годов, так и нынешней, в этом перечне преобладают. Кстати, встречаются и зарубежные авторы, например, детские комиксы Кейти О'Нилла "Принцесса + принцесса". Даже не удивился.

Этот список станет дополнительным стимулом для читателя заинтересоваться этими произведениями.

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Не забыли оккупанты и украинскую классику, например издание Юрия Горлиса-Горского "Холодный Яр", Бориса Гринченко "Еще не умерла Украина" и Симона Петлюры "Народе украинский" и "Статьи", однако других наших классиков почему-то не вспоминают, наверное, уже изъяли раньше. Так же, по-моему, мало внимания поэзии, нашел в списке только сборники Александра Ирванца "Песни войны" и Василия Неручко "В гнездах аистов пули дымят...". Зато современной украинской прозе внимания гораздо больше. Среди рекомендованных к изъятию прозаические произведения Галины Вдовиченко "Мариупольский процесс", Тимофея Гаврилива "Июньский ливень", Александра Гавроша "Непокоренная Карпатская Украина", включая пьесу "Последнее танго в Хусте", Бориса Гуменюка "Блокпост" и "1 войну", Тани Малярчук "Забвения", Марии Матиос "Частный дневник" и "Почти никогда", Ярослава Мельника "Маша, или Постфашизм", Евгения Положия "Иловайск", "Пять секунд, пять дней" и "Мери и ее аэропорт", Ирэн Роздобудько "Пуговица" и "Пуговица 2. Десять лет спустя", Артема Чеха "Район "Д" и "Точка ноль", Василия Шкляра "Черный ворон" и "Черное солнце", а у Юрия Щербака как публицистика "Мой Майдан" и "Украина в эпоху войн", так и роман-антиутопия "Время смертохристов".

Остается надеяться, что этот список станет дополнительным стимулом для читателя заинтересоваться этими произведениями. Признаюсь, было приятно в такой достойной компании увидеть и три своих книги. Две уже более древние – повесть "Последний герой" и антиутопию "Ледник", а также "В степи под Авдеевкой", написанную по собственным недавним военным впечатлениям.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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