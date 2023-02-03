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"Слово Германии не является ключевым": Кулеба сказал, от кого зависит решение о передаче Украине истребителей F-16

3 февраля, 2023 пятница
13:27
Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей F-16 слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология. Решение - за США

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Чтобы любая другая страна могла нам передать F-16, потребуется согласие США", - подчеркнул Кулеба.

На вопрос журналиста, какова роль канцлера Германии Олафа Шольца и его желания передавать или не передавать самолеты, министр ответил: "Я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: да, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важной относительно танков Leopard? Это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология".

  • 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.
  • 25 января министр обороны Алексей Резников заявил, что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.
Новости
Германия
США
Дмитрий Кулеба
оружие для Украины
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