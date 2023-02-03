Об этом он сказал в интервью BBC.

"Чтобы любая другая страна могла нам передать F-16, потребуется согласие США", - подчеркнул Кулеба.

На вопрос журналиста, какова роль канцлера Германии Олафа Шольца и его желания передавать или не передавать самолеты, министр ответил: "Я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: да, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важной относительно танков Leopard? Это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология".