Слово Божье online: как церкви используют соцсети

Об этом говорится в специальном сюжете журналистки Дарины Бубнюк для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Ежедневно службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви, который может вместить едва ли полсотни человек, посещает более тысячи прихожан, а в воскресенье это число достигает 3 тысяч. Ведь подавляющее большинство прихода - онлайн-прихожане. Каждый раз, правя службу, отец Василий выходит в прямой эфир на своем Youtube-канале и делает это очень профессионально. А началось все с началом пандемии COVID-19.

Пришла пандемия, пришел карантин, и владыка дает команду: так, отцы, чтобы все строго было, минимум людей в церкви, 10 человек. Ну вот так людей в церковь, но слово Боже надо сказать. Все, трансляция онлайн”, - отмечает настоятель храма Василий Колодий.

Сначала отец Василий приобрел камеру для онлайн-трансляции и стал собирать средства на более качественную аппаратуру. Аудитория ютуб-канала быстро начала расти. Совсем скоро онлайн-прихожане сами начали жертвовать на оборудование, чтобы помочь сделать качество трансляций еще лучше. Теперь все происходит в режиме реального времени. Из небольшой студии при храме помощница отца Василия следит за картинкой и звуком, переключает камеры, накладывает титры.

Сейчас на канале отца Василия уже более 10 тысяч подписчиков. И это люди не только из разных уголков Украины. Но и из Польши, Чехии, Германии, Франции, Израиля, США, Канады, России и оккупированного ею украинского Крыма.

Онлайн-прихожане не только слушают службу, но и подают в чате онлайн-трансляции "за здравие" и "за упокой". Записок со временем стало так много, что отец Василий не успевает все вычитать за службу.

“У меня есть фидбек, у меня есть обратная связь с теми, с кем я молюсь вместе. В чате пишут: спасибо, хотим так, просим так, за здравие, за умерших там, за дар материнства, дар отцовства, есть такая связь, и ты уже видишь, насколько аудитория широкая, я уже себя так чувствую, что у меня большой храм", - рассказывает настоятель храма.

По количеству зрителей прямых трансляций церковь Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ уже входит в тройку лидеров среди украинских храмов. Следует отметить, что остальные два - большие и известные на всю Украину соборы.

“Мы входим в тройку тех, кто борется за 1-е место. Это Патриарший собор в Киеве, у них там что-то 700 тысяч подписчиков, но по трансляциям в прямом эфире так, как у нас почти. У них там немного больше всегда, чтобы одновременно просматривать. На втором месте это Михайловский собор ПЦУ, и я на третьем месте", - отметил отец Василий.

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ в Киеве уже получил награду от Youtube - серебряную кнопку. Канал Киевской архиепархии "Живое телевидение" имеет 132 тысячи подписчиков, ежедневно трансляции литургий посещает почти 2 тысячи прихожан, а в воскресенье - количество превышает 10-15 тысяч зрителей. Однако такой успех храм имеет не только в этой соцсети. Киевская архиепархия активно развивает страницы в Facebook, Instagram и даже в TikTok.

«Смотря, как это делал Иисус Христос, когда проповедовал с горы или лодки, где эхо расходилось по морю и попадало ко всем людям, так же церковь пытается использовать современные методы для того, чтобы общаться со своими верянами, со своими прихожанами", - заметил глава пресс-бюро Киевской архиепархии УГКЦ Андрей Бондарук.

В свою очередь Свято-Михайловский Златоверхий собор Православной церкви Украины больше всего развивает именно трансляции служб в Youtube и Facebook. Их ежедневно смотрят 2-4 тысячи верующих. Среди православных церквей этот храм начал первым выходить в прямые эфиры. Толчок к такой деятельности дала пандемия, однако в Михайловском уже убедились: это нужная вещь - и прекращать не собираются.

“Люди, которые не имеют возможности, например, посетить храм в дальних селах, имеют возможность посмотреть, присоединиться к трансляции онлайн. Конечно, мы не планируем останавливать эти онлайн-трансляции, ведь по тем или иным причинам есть люди, например тяжелобольные, которые не могут лично присутствовать на богослужении, но смотря богослужения, они могут присоединиться дома и присоединиться к этой службе", - отметил представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Михаил Омелян.

Несколько месяцев назад Православная церковь Украины запустила еще и мобильное приложение "Моя церковь", в котором информируют о новостях православной церкви и ближайших религиозных праздниках, показывают путь в ближайший храм. В приложении собраны молитвы, а также приложение позволяет в любое время обратиться к священнику.

“24/7 наши священнослужители отвечают на вопросы верующих. На самом деле этих вопросов очень много, от простых - как найти или почему на карте нет того или иного храма, до трудных, сложных, когда человек, например, желает покончить жизнь самоубийством и он пишет священнику об этих намерениях", - рассказал Михаил Омелян.

Однако не только большие кафедральные соборы идут в онлайн и все чаще используют соцсети. Умело пользуются новейшими технологиями и церкви в маленьких карпатских селах, что высоко в горах. Греко-католический храм Рождества Пресвятой Богородицы в Криворовне транслирует каждую свою службу и активно ведет страницу в Facebook. А в соседнем селе Красник священник православного храма Покрова Пресвятой Богородицы Юрий Мануляк почти ежедневно выходит в эфир на своей странице в соцсети Facebook - транслирует службы и освещает деятельность церкви.

"Начало было из желания того, чтобы помочь людям иметь ту частицу церкви дома, когда в нее было не так безопасно ходить. Нас смотрели наши заработчане, из нашего села или из сел, из городов Украины, которые знают о нашей церкви и хотели быть с нами”, - рассказала дочь настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Криворовня Ольга Мних.

Священнослужители убеждены, что интернет - инструмент коммуникации, который нам дал Бог.

“Когда выходишь в прямой эфир, или даже в записи, то люди могут увидеть мнение того или иного священника, епископа, они могут понять, близко это мнение или далеко. Мы понимаем, что если человеку есть что нести, особенно слово о Боге, то мы должны любым способом обратить человека к Богу”, - отмечает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Юрий Мануляк.

Однако online никогда не заменит offline, говорят священники. Святые таинства исповеди и причастия требуют реального присутствия и прямого контакта.