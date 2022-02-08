"Слово "автономия" нигде не упоминается": США обвинили РФ в искажении Минских соглашений

Об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине.



"Россия продвигает искривленную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", - говорится в заявлении.



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При этом США подчеркнули, что Украина пытается выполнять Минские соглашения, в том числе продолжением особого статуса ОРДЛО, а РФ саботирует урегулирование конфликта.



"Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минск, в том числе ежегодно принимая закон об особом статусе. В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разжигаемого ею конфликта", - заявили США.

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022