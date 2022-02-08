"Слово "автономия" нигде не упоминается": США обвинили РФ в искажении Минских соглашений
США заявили, что РФ искажает Минские соглашения, требуя от Украины предоставления ОРДЛО автономии в качестве выполнения договоренностей
Об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине.
"Россия продвигает искривленную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", - говорится в заявлении.
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При этом США подчеркнули, что Украина пытается выполнять Минские соглашения, в том числе продолжением особого статуса ОРДЛО, а РФ саботирует урегулирование конфликта.
"Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минск, в том числе ежегодно принимая закон об особом статусе. В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разжигаемого ею конфликта", - заявили США.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обвинил власти Украины в "курсе на демонтаж" Минских соглашений .
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не принуждает Украину выполнять Минские соглашения на российских условиях.
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