"Словесная эскалация не поможет Украине": президент Франции оправдал свое решение не использовать слово "геноцид" по поводу действий России в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон оправдал свое решение не использовать слово "геноцид" в отношении действий России, утверждая, что использование этого слова не поможет Украине
Об этом сообщает Le Point.
"Слово геноцид имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", – заявил Эмманюэль Макрон во время предвыборной поездки в Гавр.
Также Макрон добавил, что использование слова "геноцид" - словесная эскалация, которая не помогает Украине.
По словам президента Франции, государства, считающие действия России в Украине именно геноцидом, должны вмешаться согласно международным конвенциям.
"Это то, чего хотят люди? Я так не считаю", - отметил Макрон, добавив, что такое вмешательство превратит их в воюющие стороны.
- Напомним, Эмманюэль Макрон отказался назвать действия России в Украине "геноцидом" в телевизионном интервью телеканалу France 2. Более того, Макрон сказал, что украинцы и россияне "братские народы", поэтому против эскалации риторики.
- После этого спикер МИДа Украины Олег Николенко заявил, что нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона называть зверства россиян в Украине геноцидом разочаровывает.
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