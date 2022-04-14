"Словесная эскалация не поможет Украине": президент Франции оправдал свое решение не использовать слово "геноцид" по поводу действий России в Украине

Об этом сообщает Le Point.



"Слово геноцид имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", – заявил Эмманюэль Макрон во время предвыборной поездки в Гавр.



Также Макрон добавил, что использование слова "геноцид" - словесная эскалация, которая не помогает Украине.

По словам президента Франции, государства, считающие действия России в Украине именно геноцидом, должны вмешаться согласно международным конвенциям.

"Это то, чего хотят люди? Я так не считаю", - отметил Макрон, добавив, что такое вмешательство превратит их в воюющие стороны.