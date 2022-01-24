Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022 из-за обязательной вакцинации

Об этом сообщает Ekipa24.



По словам Бауэра, это одно из самых трудных решений в его жизни.



"Жизнь состоит из решений. Некоторые легче, некоторые тяжелее. Но это решение наверняка стало для меня одним из самых трудных. Нелегко принять его с учетом, что оно мешает заниматься любимым делом, которое сопровождает меня в течение более половины жизни. Как спортсмен, который долгое время на топ-уровне, я с особым вниманием отношусь к своему телу и здоровью. И я никогда не принимаю то, что дается мне вроде как само собой разумеющееся", – сообщил 36-летний биатлонист.



Клемен Бауэр является серебряным призером ЧМ-2012 в смешанной эстафете. Его лучший результат на Олимпийских играх – 4-е место в спринте Ванкувера-2010.