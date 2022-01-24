Словенский биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022 из-за обязательной вакцинации
Словенский биатлонист Клемен Бауэр не выступит на Олимпиаде-2022 из-за обязательной вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает Ekipa24.
По словам Бауэра, это одно из самых трудных решений в его жизни.
"Жизнь состоит из решений. Некоторые легче, некоторые тяжелее. Но это решение наверняка стало для меня одним из самых трудных. Нелегко принять его с учетом, что оно мешает заниматься любимым делом, которое сопровождает меня в течение более половины жизни. Как спортсмен, который долгое время на топ-уровне, я с особым вниманием отношусь к своему телу и здоровью. И я никогда не принимаю то, что дается мне вроде как само собой разумеющееся", – сообщил 36-летний биатлонист.
Клемен Бауэр является серебряным призером ЧМ-2012 в смешанной эстафете. Его лучший результат на Олимпийских играх – 4-е место в спринте Ванкувера-2010.
Читайте также: Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
- Напомним, 22 января Bloomberg сообщил, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не врываться в Украину на новых направлениях во время зимней Олимпиады в Пекине.
- 23 января в Китае назвали провокацией информацию о том, что глава КНР Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине.
- 24 января Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что проводил встречу в отношении россиян с нашими спортсменами и тренерами перед Олимпиадой-2022, которая пройдет в Пекине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.36
- Актуальное
- Важное