Словения высылает дипломатов РФ из страны

Об этом говорится в пресс-релизе МИД.

"Министерство иностранных дел Республики Словения вызвало посла Эйвазова, чтобы выразить возмущение и решительный протест в связи с очевидными доказательствами того, что вооруженные силы Российской Федерации совершили военные преступления против мирного населения в украинском городе Буча", - отмечается в пресс-релизе.

В МИДе также заявили, что принято решение о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ.

"Словения решила уравнять размер дипломатического представительства РФ с дипломатическим представительством Республики Словения в Москве", – подчеркнули в словенском ведомстве.

По данным СМИ, сейчас в Словении работают 23 российских дипломата и 18 административных и технических работников, тогда как в Москве - восемь словенских дипломатов. Следовательно, это означает, что численность российской миссии сократится на 33 человека.

