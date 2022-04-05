Словения высылает дипломатов РФ из страны
Министерство иностранных дел Словении вызвало посла Тимура Эйвазова и объявило о решении сократить штат представительства РФ в Любляне
Об этом говорится в пресс-релизе МИД.
"Министерство иностранных дел Республики Словения вызвало посла Эйвазова, чтобы выразить возмущение и решительный протест в связи с очевидными доказательствами того, что вооруженные силы Российской Федерации совершили военные преступления против мирного населения в украинском городе Буча", - отмечается в пресс-релизе.
В МИДе также заявили, что принято решение о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ.
"Словения решила уравнять размер дипломатического представительства РФ с дипломатическим представительством Республики Словения в Москве", – подчеркнули в словенском ведомстве.
По данным СМИ, сейчас в Словении работают 23 российских дипломата и 18 административных и технических работников, тогда как в Москве - восемь словенских дипломатов. Следовательно, это означает, что численность российской миссии сократится на 33 человека.
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