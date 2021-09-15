Словения ввела обязательные COVID-сертификаты
В Словении из 15 сентября ввели обязательные COVID-сертификаты
Об этом сообщает Euractiv .
Так, из 15 сентября во Словении все работники, в частности самозанятые, должны пройти курс прививок, иметь доказательства выздоровления не более чем 180-дневной давности или сдавать тесты на COVID-19 не реже одного раза в неделю.
Отмечается, что для работников затраты на тестирование будуть покрываться работодателями, которым разрешено применять санкции к тем, кто не выполняет требования.
Люди также должны будут предоставлять сертификаты для получения всех услуг в учреждениях торговли, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.
В свою очередь, граждан, у которых нет COVID-сертификата, будут пускать только в продуктовые магазинов и аптек, расположенных отдельно от торговых центров.
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