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Словения ввела обязательные COVID-сертификаты

15 сентября, 2021 среда
22:27
Мир

В Словении из 15 сентября ввели обязательные COVID-сертификаты

Об этом сообщает Euractiv .

Так, из 15 сентября во Словении все работники, в частности самозанятые, должны пройти курс прививок, иметь доказательства выздоровления не более чем 180-дневной давности или сдавать тесты на COVID-19 не реже одного раза в неделю.

Отмечается, что для работников затраты на тестирование будуть покрываться работодателями, которым разрешено применять санкции к тем, кто не выполняет требования.

Люди также должны будут предоставлять сертификаты для получения всех услуг в учреждениях торговли, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.

В свою очередь, граждан, у которых нет COVID-сертификата, будут пускать только в продуктовые магазинов и аптек, расположенных отдельно от торговых центров.

Для детей до 12 лет, которые еще не могут быть привиты, а также лиц, сопровождающих маленьких детей и учащихся в общественном транспорте, сертификат не нужен.

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Словения
карантин
Коронавирус
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