Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Словения будет праздновать тридцать один год независимости завтра и мы помним день, когда Словения конституционным актом задекларировала независимость, а на следующий день внедрила. Это было 26 июня 1991 года. Но политические и вооруженные силы бывшей Югославии хотели помешать независимости, они атаковали и начали войну Мы были в очень похожей с Украиной ситуации, не знали в каком направлении двигаться Европейский Союз был номером один и это наибольшее достижение за наш тридцать один год независимости - быть членом ЕС.Так же, а может и более важно это для Украины Мы очень счастливы, что минувшей ночью в Брюсселе европейские лидеры решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове.Словения поддерживала это с самого начала.В то же время, она громко выразила оговорку относительно того, что нужно соблюдать многие критерии и мы поможем Украине в них исполнении, что приведет к получению членства в ЕС", - рассказал Менцин



Он добавил, что Словения является наименее евроскептической страной Европы.

"Интересно отметить, что Словения на протяжении долгого времени была, и думаю, наименее евроскептической страной Европы. Если вы спросите у населения, благоприятно ли это, вы услышите меньше всего евроскептицизма в Словении. Впоследствии приходит Европа, шенгенская зона. Мы не можем это соединить с членством в НАТО, мы говорим о евроинтеграции и евроатлантической интеграции, мы стали членом НАТО несколько лет спустя, население гораздо больше поддерживает Европейский Союз, чем, например, членство в НАТО, но я должен сказать, что мы имеем также большую поддержку НАТО среди населения». , – добавил Менцин.