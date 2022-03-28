Словения вернула в Киев своего посла. Фото

Об этом сообщает в Twitter МИД Словении, передает " Espreso.TV ".

"Боштьян Лесяк благополучно прибыл в Киев, где приступит к работе как временный поверенный в делах Республики Словения в Украине", - говорится в сообщении.

На фото дипломат стоит у словенского посольства в столице Украины.

"Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальных, оставшихся в столице, жизнь идет нормально", - прокомментировал свой приезд Лесяк.

Напомним , Польша, Словения и Чехия предложили план спасения Украины из 10 пунктов.

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