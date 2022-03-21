Словения вернет дипломатов в Киев

Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янши в Twitter.



В Словении призвали другие страны ЕС сделать то же самое.



"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы ЕС сделал то же самое", – написал Янез Янши.

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